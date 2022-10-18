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Фильм узбекского режиссера победил в международном кинофестивале
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Сегодня в 10:14

Фильм узбекского режиссера победил в международном кинофестивале

Узбекский фильм «Эврилиш» был представлен на XXVII Busan International Film Festival. Картина, созданная Агентством кинематографии Узбекистана и студией Play this, была признана лучшей в номинации KIM Jiseok Award.



Busan International Film Festival является крупнейшим кинофестивалем в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года.

Сценарист киноленты и режиссер — Елкин Туйчиев, кинопродюсер — Авазхон Таджихонов, оператор Рустам Муродов, художник-постановщик Бектош Раджабов, кинорежиссер Шокир Набиев.

В актерский состав вошли Олмас Ураев, Бахром Матчонов, Ботир Абдурахмонов, Журабек Арзиев, Ильмира Рахимджанова, Юлдуз Раджабова, Игорь Бухаидзе, Евгений Москвичев и другие.

Источник: uzdaily.uz

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#южнаякорея #узбекистан #кинофестиваль #фильм #пусан
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