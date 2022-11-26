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Фильм казахстанского режиссера взял Гран-при на международном кинофестивале
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Сегодня в 09:28

Фильм казахстанского режиссера взял Гран-при на международном кинофестивале

Спортивная драма «Паралимпиец» казахстанского режиссера Алдияра Байракимова взяла Гран-при на XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», который прошел в Москве с 18 по 21 ноября.

Алдияр Байракимов_Кино без барьеров_1.jpg

Главная задача «Кино без барьеров» — разрушить стереотипы о людях с инвалидностью. Фестиваль объединил более 3000 участников из разных стран мира, в том числе из Японии, Бразилии, Аргентины, Испании и Казахстана. В этом году на фестивале было рекордное количество фильмов — всего поступило более 1300 заявок из 70 государств, а зрители смогли посмотреть почти 100 лучших фильмов из 30 стран.

Триумф на фестивале «Кино без барьеров» — не первая победа фильма. В октябре «Паралимпиец» удостоился Гран-при XX международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski, в котором были представлены 80 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из 17 стран.

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