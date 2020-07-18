Филиал Университета Вебстер в Ташкенте ведет набор на программу МВА

Программа MBA в Университете Вебстер направлена на профессионалов бизнеса и предпринимательства, которые набрались опыта и готовы продвинуть свою карьеру на следующий этап, повысив уровень знаний и обновив навыки.

После менее двух лет учебы студентам присваивается диплом Master of Business Administration американского образца.

Учебная программа была полностью обновлена в этом году. Программа охватывает множество тем: от финансов и лидерства до маркетинга и технологий. При этом у студентов есть возможность формировать собственную специализацию.

Так как эта программа создана для работающих бизнес-профессионалов, лекции всегда проходят вечером или в субботу. Применяются и методы дистанционного обучения — flipped classroom (перевернутый класс), где студенты читают и слушают лекции заранее, и приходят в класс для общего обсуждения заданной темы.

С начала 2020 года Университет Вебстер перешел на онлайн-систему подачи документов: кандидат создает профиль, заполняет анкету и загружает документы в цифровом формате.

В Вебстере нет вступительных экзаменов, так как во внимание берутся оценки первого высшего образования. Для поступления на МВА не нужен диплом по специальности «экономика» или «бизнес»: поступать можно, имея любую специальность бакалавра.

Требуется всего три документа: копия паспорта, диплом бакалавра и приложение с оценками, а также результаты теста, подтверждающего уровень владения английским языком.

Также принимаются результаты ряда экзаменов по английскому языку, которые можно сдать онлайн при отсутствии сертификата IELTS: Duolingo English Test, TOEFL iBT, LanguageCert, IELTS Indicator.

После подачи онлайн-заявки требуется 14 дней на рассмотрение. Решение приемной комиссии приходит по электронной почте.