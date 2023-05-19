ФИФА представила логотип ЧМ-2026 по футболу

На мероприятии в Лос-Анджелесе ФИФА представила логотип чемпионата мира-2026 по футболу.

На логотипе изображен трофей чемпионата и год проведения турнира. Число 26 представлено в виде повторяющегося узора разных цветов, который обрамляет кубок. В скором времени будут представлены логотипы всех 16 городов, которые примут мундиаль.





В 2026 году ЧМ по футболу пройдет сразу в трех странах мира: США, Канаде и Мексике. Он станет первым в истории, на котором сыграют 48 команд. Ранее в чемпионатах мира участвовали 32 сборные.

Источник: daily.afisha.ru