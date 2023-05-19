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Фестивали, форумы и марафоны: 10 самых крутых событий июня в Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 11:45

Фестивали, форумы и марафоны: 10 самых крутых событий июня в Центральной Азии

Собрали самые яркие бизнес-форумы, развлекательные фестивали и спортивные события, которые будут интересны активным жителям Центральной Азии в июне.

Казахстан

Central Eurasian Venture Forum

Когда: 2 июня

Где: г. Алматы, отель Swissôtel Wellness Alatau Almaty

Холдинг MOST и клуб инвесторов UMAY Angels Club совместно с Акиматом города Алматы и Управлением Цифровизации, Агентством США по международному развитию проведет Central Eurasian Venture Forum. Это масштабное мероприятие для участников стартап экосистемы. В этом году форум расширил географию участников и охватывает всю Центральную Азию.


Astana Finance Days

Когда: 7 июня

Где: г. Астана, МФЦА

Международный финансовый центр «Астана» вновь проводит конференцию Astana Finance Days 2023. AFD — это ежегодная финансовая конференция евразийского региона, которая с 2018 года служит платформой для представителей государственных органов, экспертов финансовой отрасли, инвесторов и руководителей бизнеса, в рамках которой обсуждаются современные проблемы, тенденции и возможности финансовой отрасли.


SATISFACTION FESTIVAL ASTANA

Когда: 10 июня

Где: г. Астана, гольф-клуб «Астана»

Фестиваль пройдет в небольшом оазисе посреди степи, в гольф-клубе «Астана». Будет много хорошей музыки, летнего вайба, вкусной еды и коктейлей.


«Пикник by Partners»

Когда: 10 июня

Где: г. Алматы, гольф-клуб «Ариал»

Звездные гости, летний вайб веселья и свободы, душевное и приятное общение. Можно прийти с семьей и детьми, друзьями и любимыми. Музыкальными хедлайнерами вечера станут казахстанские исполнители ZOLOTO, Ayau, Liili.


Astana Half Marathon 2023

Когда: 18 июня

Где: г. Астана, Международный Выставочный Центр EXPO

Одно из самых ожидаемых беговых событий в столице Казахстана, которое уже второй год подряд собирает вместе тысячи любителей бега и здорового образа жизни.

Участники пробегут маршрут, проходящий через самые знаковые достопримечательности мегаполиса.


Международный форум волонтеров

Когда: 20-21 июня

Где: г. Астана

Форум намечен на 20-21 июня и станет одним из крупнейших международных мероприятий для добровольцев и волонтерских организаций. В нем планируется участие представителей из более чем 30 стран мира, а также делегатов из регионов Казахстана. В общей сложности ожидается приезд порядка 400 человек.


«Креаторий 3.0»

Когда: 25 июня

Где: г. Алматы, Алматинский цирк

Организаторы планируют собрать 1200 человек: маркетологов, предпринимателей, фрилансеров, экспертов, продюсеров.

Узбекистан

Asia Triathlon Cup Samarkand 2023

Когда: 10-11 июня

Где: г. Самарканд

Первый триатлон сезона в Узбекистане.

10 июня пройдет гонка для категории Elite. 11 июня пройдет Чемпионат Узбекистана по Триатлону в рамках Asia Triathlon Cup Samarkand 2023.

Регистрация будет закрыта 20 мая или при достижении лимита участников.


ПЛАС-Форум «Финтех, банки и ритейл»

Когда: 21-22 июня

Где: г. Ташкент

Ожидается более 2000 делегатов и более 120 спикеров, признанных экспертов в сфере банкинга, eGOV, финтеха и ритейла.

В рамках двухдневной программы конференции и представительной выставки перспективных решений и сервисов участники Форума смогут напрямую ознакомиться с инновационными наработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, а также с опытом их использования финансовыми институтами и торговыми сетями.

Кыргызстан

Забег One Run

Когда: 4 июня

Где: г. Бишкек

4 июня в нескольких странах пройдет полумарафон с синхронным стартом One Run. Забег состоится в России, Китае, Армении и Кыргызстане. Всего на старт международного полумарафона выйдут около 160 000 человек.

Забег стартует в 9:00 по московскому времени. В Бишкеке трасса охватит Старую площадь, Дом Правительства, Исторический музей и Центральную площадь Ала-Тоо.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.