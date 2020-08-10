Ferma Palermo. Как кризис объединил двух бизнесменов и помог создать успешный проект за 3 дня

Илья Байгабулов, 30 лет, город — Нур-Султан, сооснователь онлайн-магазина отборных продуктов Ferma Palermo, @fermapalermo
Бахтияр Садвакасов, 30 лет, город — Нур-Султан, ресторатор
Как все начиналось
Бахтияр. Я работаю в сфере ресторанного бизнеса уже десять лет. Но, когда начался карантин и кризис, нам пришлось быстро перестраиваться.
Илья. Я долгое время жил и работал в Москве, а три года назад вернулся в Казахстан и запустил академию детского футбола. Так как это сфера детского дополнительного образования, карантин повлиял и на нашу деятельность.
Бахтияр. Мы с Ильей старые друзья. Оба понимали, что у нас есть сотрудники, семьи, и с этим надо что-то делать. Подняли все наши компетенции и обе команды, решили заняться доставкой отборных продуктов. Сотрудники поддержали идею.
Часто продавцы в супермаркетах и на рынках реализуют товары низкого качества. А я был знаком с поставщиками, которые работают с ресторанами и поставляют туда проверенные продукты. Поэтому мы решили открыть широкой общественности доступ к таким продуктам.
Мы работаем меньше месяца, но стартовали успешно
Илья. На анализ и обдумывание идеи ушло три дня. Затем мы быстро перестроили работу сотрудников. Вчерашние тренеры по футболу и бармены с готовностью взялись за новые обязанности — теперь мы все фасовщики и курьеры. Потом договорились с поставщиками и запустили проект Ferma Palermo 11 июля.
Бахтияр. Мы работаем меньше месяца, но стартовали успешно. Видим большой спрос на наши услуги. Клиентам нравится наш подход, практически 100 % отзывов — положительные.
О проекте
Бахтияр. Ferma Palermo — это доставка продуктов от проверенных поставщиков и крестьянских хозяйств. С каждым из них мы уже давно работаем и уверены в качестве их продуктов. Среди них есть как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные поставщики и заводы.
Например, мы провели исследование и выяснили, что большинство наших клиентов потребляют молочную продукцию завода «Эмиль». Поэтому мы договорились о сотрудничестве. Работаем также с компанией «Курочка Ряба».
Ferma Palermo — это доставка продуктов от проверенных поставщиков и крестьянских хозяйств
Илья. Наша особенность — хороший сервис: курьеры всегда опрятны, готовы поддержать разговор. То же самое касается операторов call-центра. Люди соскучились по приятному общению, и мы получаем много позитива от клиентов.
Также у нас широкий ассортимент, который постоянно увеличивается. Часто молодые люди делают заказ продуктов для своих родителей — это вдвойне приятно.
Бахтияр. Ferma Palermo — это бизнес. Мы проявляем свои компетенции и зарабатываем деньги. При этом предлагаем людям что-то полезное, экологичное, помогаем им в условиях карантина.
Илья. Наша цель — накормить людей отборной продукцией.
Как сделать заказ
Илья. Мы разработали сайт. Клиенты могут зайти туда, выбрать необходимые продукты и сделать заказ. Также у нас есть страница в Instagram, где люди могут почитать отзывы.
Бахтияр. Мы формируем и доставляем заказ в течение суток — не позднее 24 часов с момента заявки. После того как вы оформили заказ на сайте, с вами свяжется оператор, чтобы подтвердить заказ и время доставки, объяснить правила, при необходимости сделать перерасчет.
Затем мы формируем заказ. Некоторые продукты хранятся на складе, некоторые мы получаем с утра свежими. Ко второй категории относится, например, зелень.
Стоимость доставки — 1000 тенге. Если заказ выше 10 000 тенге, доставляем бесплатно. Осуществляем доставку по всему городу, подходим к каждому заказу индивидуально. Стараемся идти навстречу клиентам.
Илья. Иногда люди из одного жилого комплекса формируют один большой заказ, и мы привозим его бесплатно. Здорово, когда люди общаются друг с другом.
О клиентах
Бахтияр. Портрет нашего клиента — девушки в возрасте от 25 до 35 лет.
Портрет нашего клиента — девушки в возрасте от 25 до 35 лет
Мы продвигаем проект через Instagram. Без накруток за месяц набрали 3500 подписчиков. Все они активно следят за нами, задают вопросы. Также нас часто выбирают блогеры, за что мы их любим.
О сложностях
Илья. Бывают сложности с поиском определенных позиций. Например, грибы шампиньоны не хранятся долго, и в Казахстане их мало кто выращивает. Приходится долго искать альтернативу.
Бахтияр. Ягоды — тоже нежный продукт. Поэтому мы закупаем и продаем их ящиками. Проверяем, чтобы все ягоды были хорошие.
Илья. В остальном сложностей не было — мы уже знакомы со всеми аспектами ведения бизнеса и работой с клиентами.
О планах
Илья. У нас грандиозные планы, которые касаются продажи франшиз и масштабирования. К нам обратились люди из трех городов Казахстана, которые хотят запустить такой же проект в Алматы, Караганде и Актобе. Поэтому мы думаем над этим, не хотим потерять посыл и качество при масштабировании.