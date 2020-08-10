Ferma Palermo. Как кризис объединил двух бизнесменов и помог создать успешный проект за 3 дня

Как все начиналось

Мы работаем меньше месяца, но стартовали успешно

О проекте

Ferma Palermo — это доставка продуктов от проверенных поставщиков и крестьянских хозяйств

Как сделать заказ

О клиентах

Портрет нашего клиента — девушки в возрасте от 25 до 35 лет

О сложностях

О планах

Но, когда начался карантин и кризис, нам пришлось быстро перестраиваться.Так как это сфера детского дополнительного образования, карантин повлиял и на нашу деятельность.Оба понимали, что у нас есть сотрудники, семьи, и с этим надо что-то делать. Подняли все наши компетенции и обе команды, решили заняться доставкой отборных продуктов. Сотрудники поддержали идею.А я был знаком с поставщиками, которые работают с ресторанами и поставляют туда проверенные продукты. Поэтому мы решили открыть широкой общественности доступ к таким продуктам.Затем мы быстро перестроили работу сотрудников. Вчерашние тренеры по футболу и бармены с готовностью взялись за новые обязанности — теперь мы все фасовщики и курьеры. Потом договорились с поставщиками и запустили проект Ferma Palermo 11 июля.Видим большой спрос на наши услуги. Клиентам нравится наш подход, практически 100 % отзывов — положительные.С каждым из них мы уже давно работаем и уверены в качестве их продуктов. Среди них есть как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные поставщики и заводы.Поэтому мы договорились о сотрудничестве. Работаем также с компанией «Курочка Ряба».То же самое касается операторов call-центра. Люди соскучились по приятному общению, и мы получаем много позитива от клиентов.Часто молодые люди делают заказ продуктов для своих родителей — это вдвойне приятно.Мы проявляем свои компетенции и зарабатываем деньги. При этом предлагаем людям что-то полезное, экологичное, помогаем им в условиях карантина.Клиенты могут зайти туда, выбрать необходимые продукты и сделать заказ. Также у нас есть страница в Instagram, где люди могут почитать отзывы.. После того как вы оформили заказ на сайте, с вами свяжется оператор, чтобы подтвердить заказ и время доставки, объяснить правила, при необходимости сделать перерасчет.Ко второй категории относится, например, зелень.Если заказ выше 10 000 тенге, доставляем бесплатно. Осуществляем доставку по всему городу, подходим к каждому заказу индивидуально. Стараемся идти навстречу клиентам.Здорово, когда люди общаются друг с другом.Без накруток за месяц набрали 3500 подписчиков. Все они активно следят за нами, задают вопросы. Также нас часто выбирают блогеры, за что мы их любим.Например, грибы шампиньоны не хранятся долго, и в Казахстане их мало кто выращивает. Приходится долго искать альтернативу.Поэтому мы закупаем и продаем их ящиками. Проверяем, чтобы все ягоды были хорошие.К нам обратились люди из трех городов Казахстана, которые хотят запустить такой же проект в Алматы, Караганде и Актобе. Поэтому мы думаем над этим, не хотим потерять посыл и качество при масштабировании.