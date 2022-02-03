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Феминизм, искусственный интеллект и онлайн-кинотеатры: какие американские тренды захватили мир
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Сегодня в 18:45

Феминизм, искусственный интеллект и онлайн-кинотеатры: какие американские тренды захватили мир

Все мы знаем, какое влияние на мир оказывается глобализация. Рассказываем, какие тренды из США проникают и в другие страны мира.


Феминизация


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Феминизм в Соединенных Штатах Америки зародился из разных движений за равенство примерно в 1830 годах. В то время некоторые группы выступали за права рабочих, за увеличение прожиточного минимума, за повышение зарплаты, уменьшение продолжительности рабочего дня и безопасные условия труда. Сегодня доля работающих женщин в развитых странах значительно выросла. А принципы, которые провозглашает это движение, активно входят в нашу повседневную жизнь.


Электросамокаты


Массовый выпуск первых моторизированных электросамокатов начался в 1915 году в Нью-Йорке. Механизм постепенно совершенствовался, а сегодня электрические самокаты используются как городской транспорт во всем мире. В наших крупных городах тоже работают службы проката.


Криптовалюта


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Идея оцифровки денег появилась в 20 веке. Над реализацией этой идеи работали американские криптографы Дэвид Чаум и Стефан Брэндс. Они описали принципы работы анонимной системы цифровых платежей, а также предложили первые протоколы «электронной наличности». И уже в 1990 году запустили компанию DigiCash. А на сегодняшний день самая популярная криптовалюта — это биткоин.


Онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы

Первые попытки отображения мультимедийной информации на компьютерах начались в середине 20 века. Примерно в 2002 году интерес к единому унифицированному потоковому формату побудил команду разработчиков YouTube внедрить новый сервис потокового вещания для пользователей. Известные примеры стриминговых сервисов из США, которыми пользуются во всем мире, — Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Max и Apple Music.


Войсы, кринж и другие слова

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В современном языке разговорная речь молодежи чаще всего представляет собой английские заимствования и аббревитатуры, вследствие сильного влияния зарубежных инфлюенсеров в социальных сетях. Люди все больше переписываются в мессенджерах. Кратко о значении некоторых слов:

Байтить от английского to bite — «укусить» — провоцировать, задевать.

Агриться от английского angry — «злой» — злиться, вести себя агрессивно.

Банить от английского ban — «отстранить» — блокировать в интернете.

Буллинг от английского bullying — «издевательство» — травля.

Войсить от английского voice — «голос» — записывать голосовые сообщения.

Кринж от английского cringe — «съеживаться» — испытывать состояние неловкости.


Искусственный интеллект

Новая отрасль науки была официально представлена в 1956 году на летнем семинаре в Дартмут-колледже. Термин «искусственный интеллект» стал настолько популярен, что сегодня вряд ли можно встретить человека, который никогда его не слышал. Самообучающиеся интеллектуальные системы широко применяются практически во всех сферах, особенно в промышленности, банковском деле, страховании, здравоохранении и обороне.


Zero waste

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Концепция Zero Waste призывает к осознанному и ответственному потреблению. Это целостный системный подход, который нацелен на массовые преобразования. Согласно принципу «жизнь без отходов», необходимо не только уменьшить количество мусора, возникающего в процессе производства, но и отходов, которые ежедневно появляются в результате жизнедеятельности людей. Существует 5 основных принципов, которые можно употреблять в повседневной жизни:

— Refuse — в переводе с английского означает: «отказ»

— Reduce — «уменьшить»

— Reuse — «использовать повторно»

— Recycle — переводится как «переработка»

— Rot — один из основополагающих принципов, связан с производством компоста.

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