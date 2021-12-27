Fast Company опубликовало четыре самые обнадеживающие технологии года

Издание Fast Company собрало несколько самых перспективных технологических направлений последнего года, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

1. Флотилия роботов, способных очистить океан от пластика

Инженеры проекта FRED создали экологичный способ сбора отходов с поверхности моря — плавучего робота, который работает от солнечной энергии и способен захватывать небольшие, до 5 мм, куски пластика. Однако самым эффективным сборщиком мусора может стать 55 метровая парусная яхта Manta. Это автономное устройство, которое собирает до трех тонн мусора в час и не оставляет после себя углеродный след. Тестовые запуски ожидаются в 2024 году.

2. Возобновляемые источники энергии

Голландские студенты построили автофургон, оснащенный ванной комнатой, гостиной, кухней и двуспальной кроватью, который работает только от электричества. Установленные солнечные панели позволяют производить до 70% собственной энергии даже в пасмурный день. Авторы проекта уже совершили на своем фургоне путешествие по Западной Европе продолжительностью 3000 км и доказали, что их концепция — работает.

При этом более перспективным источником электроэнергии может стать ветер. А японский стартап Challenergy установил ветряную турбину на Филиппинах, способную вырабатывать электричество от тайфуна.

3. ESG в сельском хозяйстве

Человечество будет постепенно сокращать популяцию коров, сохраняя при этом привычные продукты питания. Как, например, мороженое от израильского стартапа Imagindary. Их технология использует микроорганизмы для производства сыворотки и казеина, основных компонентов молока, без участия коров. Ожидается, что такой продукт поступит в продажу в 2023 году.

В этом году первый урожай листовой зелени собрала и крупнейшая вертикальная ферма Великобритании. Она способна выращивать около 2 млн пучков зелени в год, что в четыре раза превышает урожай, полученный на сопоставимом участке земли традиционным способом.

4. Доступный интернет

Управление инноваций развивает программу Giga, призванную подключить к интернету каждую школу на планете.

С точки зрения инфраструктуры, все популярнее становятся государственно-частные партнерства. Так, один из беднейших городов в США — Восточный КЛивленд — будет подключен к широкополосной связи за счет Microsoft, Eaton Corporation и General Electric, которые инвестировали в проект $650 млн.