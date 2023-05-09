Елена Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на шестую строчку рейтинга лучших теннисисток мира.
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном и парном разрядах. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина установила личный рекорд — шестое место мирового рейтинга. Ранее ее лучшим достижением было седьмое место.
На первом месте польская теннисистка Ига Швентек, на втором Арина Соболенко из Беларуси, на третьем американка Джессика Пегула.
Источник: tengrinews.kz