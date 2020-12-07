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Факты о детях. Почему для усвоения информации и знаний детям важна спокойная обстановка
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Сегодня в 20:50

Факты о детях. Почему для усвоения информации и знаний детям важна спокойная обстановка

Лейла Мукашева, сертифицированный монтессори-педагог, учредитель и руководитель Центра Монтессори «Жулдыз» в городе Нур-Султан, председатель «Казахстанской Ассоциации Монтессори», врач-педиатр и мама трех детей

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Дети впитывают все то, что видят вокруг, и это становится основой их личности. Ученые вплотную приблизились к объяснению этого феномена «впитывающего разума» ребенка. В возрасте от 0 до 3 лет у ребенка устанавливаются связи между нейронами, клетками головного мозга. Чем больше связей, тем больше развит ребенок и тем лучше он обучаем.

Исследование №1

Ученые обнаружили, что обучение человека происходит на бессознательном уровне. В это сложно поверить, но это так. Этому способствуют волны мозга, которые называются альфа- и тета-волны. Мозг человека работает на определенных частотах. Различают четыре вида частот:

Бета-волны — сознательный, бодрствующий мозг (14-21 цикл в секунду)

Альфа-волны — расслабление на фоне бодрствования (7-14 циклов в секунду)

Тета-волны — на грани засыпания (4-7 циклов в секунду)

Дельта-волны — глубокий сон (0,5-4 цикла в секунду).

Исследовательница Rima E. Laibow несколько лет изучала мозговую электрическую активность у детей. Она выяснила, что от 0 до 2 лет мозг человека функционирует на низких частотах — дельта-волнах. А от 2 до 6 лет — на тета-волнах. Это свойственно раннему периоду детства и наделяет мозг свойствами «впитывающего разума».

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А что же со взрослыми людьми? Может ли наш мозг работать в диапазоне тета- и дельта-волн? В обычном состоянии нет, только в трансовом, медитативном.

Обучение для детей уже после шести лет эффективно, когда мозг находится в состоянии альфа-волн, то есть расслаблен на фоне бодрствования. Это еще раз доказывает, что обучение в школе должно проходить без напряжения и давления, тревоги и страха. Мозг блокирует знания, если ребенок испытывает состояние напряжения. Чтобы знания усваивались, необходимо создать ребенку обстановку, когда он расслаблен, спокоен и находится в доброжелательной обстановке. Даже мы, взрослые, когда ощущаем волнение, страх, блокируем новые знания, наши ресурсы направляются на сохранение внутреннего баланса. Казалось бы, мы это и так понимаем, но теперь этому есть научные подтверждения.

Основываясь на наблюдениях за детьми и научных данных, обращаюсь к родителям и учителям с просьбой способствовать обучению детей, то есть создавать такую обстановку, в которой детям не пришлось бы всю энергию тратить на борьбу со страхами, волнением, обидами и критикой в свой адрес. Помните, для лучшего развития и обучения детей вначале нужно создать атмосферу доброго общения, принятия, безоценочности, а затем уже давать знания.

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Исследование №2

Доктор психологии Чикагского университета Bendjamin Bloom в своем труде «Постоянство и изменчивость черт человека» пишет: «От рождения до 4 лет человек развивает 50% своего природного интеллекта. В возрасте от 4 до 8 лет — еще 30%». Значит, к начальной школе 80%.

Основываясь на этих данных, родителям и всему педагогическому сообществу важно задаться вопросами. Какое звено в образовании должно быть построено со всей тщательностью и вниманием? Куда должны быть направлены лучшие умы ученых? Каков должен быть уровень подготовки учителей, воспитателей и педагогов для детей раннего возраста? Конечно, на возраст от рождения до 10 лет. Это фундамент в развитии человека, его личности.

«Детство — это важный период, потому что, если мы хотим привить людям новый образ мыслей, если хотим, чтобы характерные черты нашего народа проявились еще больше, инструментом воздействия должен быть ребенок, поскольку возможности влияния на взрослых весьма ограничены», — Мария Монтессори из книги «Помоги мне это сделать самому».

По материалам метода Марии Монтессори и исследованиям в области мозга детей.

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#дети #родители #обучение #исследование
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