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FaceTime появится на Android и Windows
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Сегодня в 11:12

FaceTime появится на Android и Windows

Сервисом видео- и аудиозвонков FaceTime можно будет пользоваться с гаджетов, которые работают на операционных системах Android и Windows. Об этом компания Apple сообщила на открытии всемирной конференции разработчиков WWDC 2021.

Подключиться к звонку можно будет через веб-браузер. Для этого необходимо получить ссылку на конференцию и пройти по ней в назначенное время. Функция создания таких ссылок появится на всех устройствах, работающих на iOS 15.

В Apple обещают, что звонки по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием, причем не только на гаджетах компании, но и на устройствах конкурентов. Кроме того, в FaceTime появится возможность размыть фон в портретном режиме съемки.

Также Apple анонсировала улучшение качества звука за счет изоляции голоса и поддержки пространственного звука и опцию одновременного прослушивания музыки или просмотра видео для группы пользователей Share Play.

Новые возможности у FaceTime появятся осенью, одновременно с релизом новых программных платформ Apple. В компании надеются, что нововведения помогут FaceTime превратиться в удобное место для общения и самых разных видеочатов.

Источник: daily.afisha.ru

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#android #видеозвонки #windows #facetime
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