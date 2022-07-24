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Facebook запустит ленту рекомендаций аналогичную TikTok
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Сегодня в 10:40

Facebook запустит ленту рекомендаций аналогичную TikTok

Социальная сеть Facebook разделит главную новостную ленту сервиса на две вкладки.

В первую с названием Feeds попадут посты от друзей, групп и людей, на которых подписан пользователь. Вторая Home станет рекомендательной. Она будет работать по аналогии с TikTok. В нее попадет контент который, по мнению алгоритма платформы, может понравиться пользователю. Вкладка Home станет основной. При запуске приложения пользователь будет попадать на нее.

Интерфейс соцсети изменится для пользователей мобильных приложений на платформах iOS и Android. Обновление главной ленты для всех пользователей произойдет в течение недели. На обновление десктопной версии потребуется чуть больше времени — несколько недель.

Источник: incrussia.ru

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