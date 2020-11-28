Facebook запланировал выпустить криптовалюту Libra в январе 2021 года

Facebook может выпустить криптовалюту Libra в январе 2021 года. Валюта будет в еще более ограниченном формате, чем планировалось изначально.

Ассоциация Libra, в которую кроме соцсети входят Spotify, Uber и другие, запустит только криптовалюту, привязанную к доллару. Libra, привязанная к евро и другим валютам, а также мультивалютный токен будут запущены позднее.

Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение швейцарской службы по надзору Finma, но это может произойти уже в январе.

Криптокошелек Novi уже «готов с точки зрения продукта», но изначально не будет обслуживать все регионы, поскольку компания хочет сфокусироваться на крупных каналах денежных переводов.

Источник: vc.ru

Источник фотографии: 123ru.net