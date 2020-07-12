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Facebook запатентовал VR-перчатки с радиодатчиками на пальцах для отслеживания движения рук
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Сегодня в 10:21

Facebook запатентовал VR-перчатки с радиодатчиками на пальцах для отслеживания движения рук

Facebook запатентовал технологию отслеживания положения рук с помощью небольших радиодатчиков на кончиках пальцев и отслеживающей станции.

Станция принимает сигнал с датчиков, рассчитывает их местоположение и восстанавливает форму руки. Система может различать сигнал от каждого отдельного транспондера, что позволяет точнее определять положение рук.

В описании патента также говорится, что VR-перчатки смогут распознавать определенные жесты и реагировать соответствующим образом. Например, если при использовании тактильных перчаток пользователь «хватает» объект, то перчатка обеспечит тактильную обратную связь, чтобы пользователь чувствовал, что объект находится в руке.

Источник: @breakingtrends

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#технологии #facebook #vr
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