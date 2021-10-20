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Facebook тестирует кросспостинг публикаций из Facebook в Instagram
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Сегодня в 10:57

Facebook тестирует кросспостинг публикаций из Facebook в Instagram

Facebook тестирует новую функцию, которая позволяет публиковать обновления из Facebook, включая фотографии и видео, в Instagram. Пользователи, активные на обеих платформах, могут избавиться от необходимости дважды загружать один и тот же контент.

Facebook, в свою очередь, сможет наполнить Instagram большим количеством контента благодаря новой функции кросспостинга.

О функции публикации контента из Facebook в Instagram еще не было объявлено официально — глобальное тестирование началось в октябре. В нем участвует ограниченное количество пользователей, у которых профили Facebook связаны с Instagram. Компания не уточнила, сколько продлится тестирование и когда функция будет развернута в более широком масштабе.

Пользователи смогут публиковать в Instagram фотографии, видео и галереи до 10 изображений. Другие форматы, такие как GIF, опросы, альбомы более чем с 10 фотографиями, репосты в ленте и текстовые сообщения, недоступны для публикации в Instagram.

Источник: incrussia.ru

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