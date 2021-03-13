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Facebook разрешит добавлять рекламу в видео длительностью всего 1 минуту
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Сегодня в 11:14

Facebook разрешит добавлять рекламу в видео длительностью всего 1 минуту

Facebook объявила о расширении возможностей монетизации видео на своей платформе. Теперь добавлять рекламу можно будет в ролики длительностью всего 1 минуту, раньше минимум составлял 3 минуты.

Речь идет об изменениях условий программы In-Stream, которая позволяет рекламодателям размещать объявления в видеоконтенте на Facebook. Компания делит доходы от рекламы в видео с их авторами.

Компания также будет тестировать в «Историях» Facebook новый формат рекламы, которая будет выглядеть как стикеры.

Источник: incrussia.ru

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