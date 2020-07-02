Facebook показал прототип компактных VR-очков

Facebook представил собственный прототип VR-очков с плоскими экранами. Толщина дисплея составляет около 9 мм.

Вместо обычных линз для фокусировки изображения в очках используется голографическая многослойная пленка. Технология позволяет свету отражаться между объективом и дисплеем, прежде чем попасть в глаз. За счет этого большие фокусные расстояния помещаются в небольшое пространство.

Отмечается, что угол зрения очков сравним с современными шлемами других производителей.

Facebook изготовил три экспериментальных прототипа таких VR-очков. Один из них весит менее 30 грамм.

В Facebook также рассчитывают, что голографическая технология поможет улучшить качество виртуальной графики. Голографические объективы используют лазерные источники света. Они способны охватить более широкий участок видимого спектра, чем традиционные светодиодные источники.

Но есть и недостатки. Пока прототип отображает картинку только в оттенках зеленого. Его увеличенная версия может отображать уже полноцветную картинку. На данный момент исследователи пытаются увеличить производительность системы, чтобы она могла отображать все цвета.

Источник: rb.ru

Источник фотографии: realite-virtuelle.com