Европейское космическое агентство представило проект создания сети GPS на Луне

Европейское космическое агентство (ESA) заявило о намерении доставить систему глобального позиционирования (GPS) на Луну, создав там сеть спутников. Сейчас инициатива находится на стадии проекта, который требует рассмотрения на предмет возможности осуществления.

Инициатива ESA Moonlight направлена ​​на то, чтобы улучшить связь и навигацию на Луне. Цель проекта заключается в том, чтобы побудить частные космические компании помочь ESA в создании «лунной группировки спутников и базовых станций, которая обеспечит беспрепятственное соединение с Землей».

«Поскольку сейчас больше стран, чем когда-либо, собираются приступить к собственным лунным программам, Moonlight будет поддерживать постоянную лунную космическую станцию, которая будет вращаться вокруг Луны», — говорится в заявлении агентства.

Среди преимуществ, которые может создать созвездие спутников вокруг Луны, — помощь марсоходам в перемещении по лунной поверхности и возможное дистанционное управление марсоходами с Земли. Организовать подобное взаимодействие с марсоходами на Марсе сейчас невозможно, поскольку задержка связи составляет до 20 минут, в то время как задержка связи между Землей и Луной составляет всего несколько секунд. Таким образом, Центры управления полетами на Земле могли бы управлять марсоходами на Луне почти в режиме реального времени.

Система также сможет помогать при посадке космических кораблей и позволит миссиям совершать высадки на обратной стороне Луны. Радиоастрономов особенно интересует создание телескопа на обратной стороне Луны, чтобы сделать возможными наблюдения за Вселенной без вмешательства атмосферы Земли.

Система могла бы сделать миссии на Луну более простыми в организации и доступными.

Источник: rb.ru