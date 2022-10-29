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Европейский банк реконструкции и развития поддержит казахстанские стартапы
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Сегодня в 10:33

Европейский банк реконструкции и развития поддержит казахстанские стартапы

Программа Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР Star Venture, которая с 2018 года поддержала более 450 стартапов в 15 странах и помогла более 80 стартапам привлечь свыше $300 миллионов инвестиций, начнет работать в Казахстане при поддержке Министерства национальной экономики.

До конца года комиссия ЕБРР, состоящая из экспертов венчурного рынка, бизнес ангелов и представителей венчурных фондов, отберет от четырех до восьми инновационных стартапов с высоким потенциалом роста в первую когорту финалистов.

Эти компании в течение 6-18 месяцев пройдут насыщенную программу пост-акселерационной поддержки, включающую диагностические сессии, менторскую и консультационную поддержку от экспертов международного уровня.

Кроме того, Программа Star Venture поспособствует в доступе стартапов к инвесторам и в выходе стартапов на международные рынки.

ЕБРР также планирует сотрудничать с казахстанскими акселераторами, бизнес-ангелами, инвесторами и другими участниками экосистемы в реализации Программы.

Источник: bluescreen.kz

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