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Ethereum протестировал новую версию блокчейна. Это одно из самых важных событий в криптомире
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Сегодня в 10:16

Ethereum протестировал новую версию блокчейна. Это одно из самых важных событий в криптомире

Котировки криптовалюты Ethereum выросли до двухмесячного максимума после завершения успешного теста новой версии блокчейна, который основан на протоколе proof-of-stake

Новая версия блокчейна быстрее и экономичнее предыдущей. Работа над ней заняла несколько лет. В новом методе добычи Ethereum пользователи используют существующий кеш эфира для проверки транзакций и выпуска токенов. На него требуется гораздо меньше энергии, что обеспечивает более быстрые транзакции.

В ближайшее время должна стать известна точная дата апгрейда всей системы. Это может произойти в середине сентября.

Источник: incrussia.ru

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