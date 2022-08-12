Ethereum протестировал новую версию блокчейна. Это одно из самых важных событий в криптомире

Котировки криптовалюты Ethereum выросли до двухмесячного максимума после завершения успешного теста новой версии блокчейна, который основан на протоколе proof-of-stake

Новая версия блокчейна быстрее и экономичнее предыдущей. Работа над ней заняла несколько лет. В новом методе добычи Ethereum пользователи используют существующий кеш эфира для проверки транзакций и выпуска токенов. На него требуется гораздо меньше энергии, что обеспечивает более быстрые транзакции.

В ближайшее время должна стать известна точная дата апгрейда всей системы. Это может произойти в середине сентября.