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ЕС с 15 июня вводит «паспорта вакцинации»
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Сегодня в 10:27

ЕС с 15 июня вводит «паспорта вакцинации»

Европейская комиссия одобрила введение «паспортов вакцинации» в ЕС. Их планируют начать использовать с 15 июня 2021 года.

В «паспорте» будут указывать дату рождения, паспортные данные, тип вакцины, наличие антител или результат теста на COVID-19. Документ можно получить в электронном и печатном виде. С ним большинство ограничений на границах не будут действовать.

Тем, у кого не будет «паспортов вакцинации», придется следовать стандартным правилам въезда: делать тесты перед поездкой и проходить карантин по прибытии.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #туризм #европа #вакцинация
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