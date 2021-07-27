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Эрмитаж выставит NFT картин да Винчи, Ван Гога и Моне на аукцион NFT-маркетплейса Binance
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Сегодня в 10:35

Эрмитаж выставит NFT картин да Винчи, Ван Гога и Моне на аукцион NFT-маркетплейса Binance

Эрмитаж и маркетплейс Binance NFT, который принадлежит международному блокчейн-сервису Binance, совместно выпустят токенизированные произведения из собрания музея. Работы будут доступны в августе 2021 года.

Эрмитаж выпустит ограниченную серию NFT с цифровыми копиями произведений из своей коллекции. В серию войдут «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Для каждой картины создадут два экземпляра NFT: один из них будет храниться в Эрмитаже, а второй — представлен на маркетплейсе Binance. Продажи пройдут в формате аукциона, а все вырученные деньги передадут Эрмитажу.

Основные идеи проекта — «подчеркнуть значимость цифровизации как нового этапа в мире коллекционирования произведений искусства», а также «изучить, как подобная форма искусства будет восприниматься в мире». NFT-токены Эрмитажа представят на выставке NFT-искусства осенью 2021 года.

Все цифровые копии картин подписаны генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. В аукционе смогут принять участие любые пользователи Binance.

Источник: incrussia.ru

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