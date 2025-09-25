«EPFL уже готовит вас к Meta», — студенты из Центральной Азии об учебе в одном из самых престижных вузов Швейцарии

Герои нашего материала поделились опытом учебы в Федеральной политехнической школе Лозанны. Они рассказывают, почему выбрали именно это учебное заведение, какие возможности открывает вуз и что важно знать будущим студентам.

Айнұр Жайхан, 29 лет, город — Лозанна, докторант, @ainur_zh_b





О выборе вуза

Основная причина, по которой я выбрала École polytechnique fédérale de Lausanne — авторитет и узнаваемость швейцарского вуза. Казахстанские университеты тоже хорошие, курсы и профессора в них могут быть сильнее, чем в топовых учебных заведениях. Но в резюме встречают «по одежке»: работодатели не будут глубоко проверять уровень каждого университета, они смотрят на известность и место в международных рейтингах. Поэтому для меня было важно выбрать вуз, который своим именем поможет в карьере.

Сильный университет притягивает известных профессоров. Есть сайт, где можно проследить свою academic genealogy — научное «древо» наставников. Я была удивлена, когда увидела в своей генеалогии фамилии Гаусса, Лапласа, Пуассона, Лагранжа, Эйлера, Фурье, Липшица, Дирихле — эти имена мы встречали в школьных учебниках и на университетских курсах.

Недавно я защитила докторскую диссертацию и теперь могу сказать, что стала частью этой академической традиции: теперь одна из ее ветвей уходит в Казахстан.

О поступлении

Отбор на программу докторантуры в EPFL проходит в два этапа.

1. Университет рассматривает ваши резюме, рекомендации и мотивационное письмо.

2. Если заявку принимают, вас добавляют в общую базу, откуда профессор может пригласить в свою группу.

Я заранее связалась с профессором по почте и прошла с ним интервью. Он согласился взять меня в группу при условии моего зачисления. Не каждый профессор отвечает на письма или соглашается на интервью. Мне помогло, что мой руководитель в магистратуре знал его. Academic networking играет важную роль при поступлении на PhD.

Сложность интервью зависит от требований и сферы исследований. В моем случае профессор задал вопросы по базовым знаниям в области оптимизации и спросил про магистерский проект.

Преимущества моего резюме — количество публикаций и исследований во время бакалавриата и магистратуры. Оценки у меня были хорошие, но не самые лучшие. Кроме этого, у меня не было особых «дополнительных» достижений — я не участвовала в олимпиадах. Поэтому считаю, что подаваться стоит, даже если у вас есть недостатки в профайле. Главное делать акцент на своих сильных сторонах и правильно их преподносить.

Об особенностях обучения

В EPFL выбор курсов действительно большой, они выстроены системно и эффективно. Нагрузка на бакалавров здесь высокая: университет принимает много студентов, но в процессе учебы отсеивает значительную часть.

Система образования в EPFL выглядит более слаженной, чем в Казахстане. Университет расположен в живописной Швейцарии, а у профессоров здесь лучшие условия и больше ресурсов. Студенты и преподаватели работают в среде, где их труд ценят и достойно вознаграждают.

Кроме того, университет щедро финансирует исследования. Поэтому в EPFL работает много сильных профессоров, и создается большое количество качественных научных работ.

В докторантуре нет строгой системы оценивания: решение о готовности к защите принимает научный руководитель. Обычно ориентируются на количество публикаций, но это не обязательное правило.

Публикации и участие в конференциях активно поощряются, а все расходы покрывает университет. На защите решение принимает комитет из местных и приглашенных профессоров — это обеспечивает справедливость оценки.

Обратная связь зависит от профессора: он сам определяет формат встреч. В нашей лаборатории проходят еженедельные групповые собрания, при необходимости можно записаться на личную консультацию. Кроме того, у каждого PhD-студента есть ментор, к которому можно обратиться, если возникают проблемы с профессором или условиями работы.

О возможностях для студентов

У EPFL отличная библиотечная база: доступ к множеству онлайн- и офлайн-ресурсов, а также современная библиотека Rolex Learning Centre, построенная при поддержке крупных швейцарских компаний.

Наш университет — площадка для престижных международных форумов и конференций. Например, ежегодный EPFL Forum собирает ведущих представителей Big Tech и академического сообщества.

На территории вуза расположен Innovation Park, который сотрудничает с крупными компаниями и поддерживает студенческие стартапы. Здесь проходят профессиональные тренинги и воркшопы, а благодаря высокой репутации EPFL многие международные компании и университеты охотно проводят лекции и семинары. EPFL предоставляет широкие возможности для знакомства с будущими работодателями.

Сегодня все больше внимания уделяют личным качествам и навыкам кандидата, а не только оценкам или статусу вуза. Но, на мой взгляд, статус все же имеет значение. Диплом швейцарского университета ценится как в Европе, так и в Казахстане. Все-таки EPFL входит в топ-25 QS World University Rankings.

Некоторые страны даже предоставляют льготы выпускникам топовых университетов. Например, в Великобритании действует High Potential Individual Visa, позволяющая выпускникам ведущих вузов проживать в стране два года и искать работу.

Рекомендации





У каждого свой путь, нет единой формулы успеха. Главное пробовать разные возможности: конкурсы, гранты, программы, не бояться ошибок. Любое движение, даже неудачное — это рост. И важно не останавливаться после провала.

Чем больше участвуешь в конкурсах, тем увереннее себя чувствуешь. А уверенность и опыт — большое преимущество для кандидата при отборе.

Jahongir Saydaliyev, 24 года, город — Лозанна, MSc in Data Science, Linkedin





О выборе вуза

Я искал университет с сильной исследовательской базой, высоким рейтингом и при этом с хорошими шансами на поступление. Обычно сразу думают о США. Но за пределами Америки есть много хороших вузов, зачастую они дешевле и туда проще попасть. Для меня таким вариантом стал EPFL.

О поступлении

Самое сложное при поступлении в магистратуру — подготовка, которая начинается еще во время бакалавриата и длится три-четыре года. Важно держать высокий средний балл весь период обучения, находить стажировки и участвовать в исследовательских проектах.

Для поступления по некоторым направлениям в EPFL может быть достаточного хорошего GPA, если ваш прошлый вуз имеет высокий рейтинг — мой, к примеру, входил в топ-300. В таком случае приоритет такой: оценки, стажировки и исследования, рекомендации, мотивационное письмо, тесты вроде GRE и IELTS, а уже затем внеучебные активности.

Если вы поступаете после вуза из Центральной Азии, то оценки могут играть меньшую роль, а опыт стажировок и исследований — большую. Это особенность EPFL, тогда как в других странах, особенно в США, приоритеты могут быть иными.

Об особенностях обучения

Я не получал высшего образования в Узбекистане, но могу сказать, что в EPFL намного больше гибкости и возможностей выбрать то направление, которое тебе интересно.

Курсы в основном двух типов: теоретические и практические, и студент сам решает, что брать. Я выбрал практические, и у меня было ощущение, что я не учусь, а работаю. Для сравнения: на бакалавриате упор был на теорию и обязательные предметы, из-за чего я часами сидел с конспектами. Здесь тоже высокая нагрузка, но благодаря выбору я тратил те же шесть-восемь часов, в том числе на выходных, уже на проекты.

Еще один плюс — баланс между наукой и индустрией. В программе MSc по Data Science есть:

— обязательный семестровый проект на 8-12 кредитов

— стажировка на два или шесть месяцев

— магистерская работа на шесть месяцев.

Стажировка проходит в компании, а магистерская работа пишется в лаборатории или исследовательском центре.

На бакалавриате система оценивания была гибкой: почти не было заданий, итог решал финальный экзамен, который можно было пересдать. Здесь все иначе: оценка распределяется по семестру, нужно регулярно выполнять задания, домашки и групповые проекты. Финального экзамена обычно недостаточно. Такая система мне понравилась, особенно благодаря групповым проектам, где учишься работать в команде и доводить большие задачи до конца.

Прямого общения с профессором почти нет: лекции он ведет сам, а лабораторные работы, проекты и сессии курируют ассистенты.

О возможностях для студентов

В университете проходят ярмарки вакансий — обычно одна-две в год, и работают карьерные центры. Каждый семестр проводятся занятия по подготовке к подаче на работу или стажировку: как составить резюме, написать мотивационное письмо, пройти собеседование.

Есть портал со стажировками от разных компаний, где большинство студентов находят практику — я тоже воспользовался им. Среди партнеров EPFL Oracle, IBM, Nestlé, Logitech и другие.

Полученный в вузе опыт хорошо готовит к полноценной работе. Например, к нам приезжали сотрудники Meta, среди них были выпускники EPFL. На вопрос, как подготовиться к работе в таких компаниях, они ответили: «Просто наслаждайтесь учебой. EPFL уже готовит вас к Meta».

Рекомендации





Фокусируйтесь на том, чтобы поддерживать высокие оценки на протяжении всей своей учебы.

Начинайте осваивать необходимые для вашей профессии навыки уже с первого курса бакалавриата. Со второго-третьего курсов ищите стажировки и исследовательские проекты. В перспективе именно они будут важны. В этом отношении мне нравится цитата Андрея Карпатого: «Никого не волнуют ваши оценки, если только они не плохие». Советую почитать его гайд — он написан отлично и будет полезен многим.

Нурсултон Абдурахимов, 29 лет, город — Берлин, аспирант, Linkedin





О выборе вуза

В 2019 году я стал стипендиатом Erasmus+ по направлению «Фотоника». Эта уникальный грант, который дает возможность учиться в лучших вузах Европы, погрузиться в языковую и культурную среду страны. Также Erasmus+ предлагает щедрую месячную стипендию, покрывает расходы на транспорт, страховку.

Моя учеба началась в Aix-Marseille Université, Франция. На второй год продолжил учебу в Karlsruhe Institute of Technology, Германия. А магистерскую диссертацию я писал в EPFL, Швейцария.

О поступлении

Активную подготовку к подаче документов я начал за пять-шесть месяцев до дедлайна, так как сдача IELTS, нотариальный перевод документов и некоторые другие этапы требуют много времени.

Ключевой фактор успеха — демонстрация глубоких знаний и искренней заинтересованности в выбранной области. Моим преимуществом было то, что я уже прошел семестр по обмену в Финляндии по направлению «Фотоника», выполнил ряд лабораторных работ и имел публикации, основанные на экспериментах для дипломной работы.

Об особенностях обучения

Во время учебы я увидел различия между двумя системами образования. У нас требуется широкое изучение всех предметных областей, иногда и ненужных. Из-за этого у студентов не всегда есть время на углубленное изучение конкретных тем.

В магистратуре я получил больше академической свободы и самостоятельности. У меня появилось время, чтобы детально изучить конкретные области фотоники, в частности физику сверхбыстрых процессов. Позже я прошел стажировку по спектроскопии сверхбыстрых процессов, что позволило мне применить теоретические знания на практике.

О возможностях для студентов

Программа предлагает стажировки в университетах-партнерах и компаниях, где впоследствии можно остаться в качестве PhD-студента или исследователя. На данный момент все мои одногруппники успешно работают в своих странах или в различных государствах Европы.

Кроме того, учеба в разных вузах, в том числе в EPFL, дала мне качественные знания, бесценный опыт и большое количество друзей.

Рекомендации





Углубляйтесь в выбранную вами область, участвуйте в конференциях и публикуйте статьи.