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Emart by bazar. О новом сервисе по доставке товаров в течение 15 минут 
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Город Нур-Султан

Сегодня в 14:57

Emart by bazar. О новом сервисе по доставке товаров в течение 15 минут 

Айгуль Мукей, PR-директор, @emart_by_bazar

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Как все началось

Наша компания на протяжении 25 лет успешно развивала фармацевтический бизнес — сеть аптек Europharma. Но со временем, мы решили развивать и сферу ритейла FMCG (Fast Moving Consumer Goods) — товаров повседневного спроса. Поэтому мы создали единую экосистему нашей компании, где в одной локации или мобильном приложении клиент может удовлетворить все свои ежедневные потребности: купить продукты, лекарства, бытовую химию и так далее.

Мы запустили сервис emart by bazar в июле 2021 года в коллаборации с сервисом Bazar, который уже давно и успешно развивается в Украине и Беларуси. Совместно мы разработали мобильное приложение, ассортимент и стандарты сервиса.

Сервис представляет собой мобильное приложение с собственным даркстором, то есть складом, где получив заявку от клиента, сразу формируется заказ и в течение 15 минут доставляется прямо до двери.

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Для запуска проекта город Нур-Султан был выбран не случайно. Столица — город государственных служащих, здесь много работающих и занятых людей. Многие из жителей города большую часть времени посвящают работе и вынуждены закупаться продуктами впрок, только по выходным. Мы захотели упростить этот процесс и предложили столичным жителям бесплатную доставку продуктов за 15 минут. Теперь не нужно ходить в магазины, стоять в очереди, ждать выходных, чтобы поехать в гипермаркеты, можно заказать все в мобильном приложении и получить заказ за очень короткое время.

Теперь не нужно ходить в магазины, стоять в очереди, ждать выходных, чтобы поехать в гипермаркеты


На данный момент сервис функционирует в районе EXPO и по периметру улиц Сыганак — Казыбек Би — 38 и Т. Рыскулова.


О сервисе

Главное отличие нашего сервиса — это быстрая доставка в течение 15 минут и бесплатная доставка, независимо от суммы заказа. Потому что главное, чего не хватает занятым людям — это время.

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Горожанам больше не нужно ходить в магазин. Теперь можно делать покупки, не выходя из дома. Также, из-за ограничений, связанных с пандемией, нет магазинов, работающих круглосуточно. А сервис emart by bazar работает круглосуточно. Можно заказать бутылку воды или пачку соли, и доставка будет быстрой и бесплатной.

Наша целевая аудитория — это занятые люди, которым некогда ходить за продуктами, молодые мамы в декрете, которым сложно выйти в магазин с малышом, сотрудники офисов, которые заказывают готовую еду на обед и фрилансеры, которые хотят перекусить, не отвлекаясь от рабочего процесса.

Наша целевая аудитория — это занятые люди


В emart by bazar можно заказать свежие продукты питания: крупы, овощи, фрукты, молочные, колбасные изделия, замороженные продукты и полуфабрикаты, сладости, детское питание и бытовую химию. У нас не продаются алкогольные и табачные изделия.


Как заказать

Для того, чтобы сделать заказ, нужно скачать мобильное приложение emart by bazar, зарегистрироваться, ввести имя, номер телефона и адрес, добавить товары в корзину и оформить заказ. В течение 15 минут заказ будет доставлен. Оплатить можно картой или наличными.


О планах

Работаем над тем, чтобы в ближайшее время сервис был доступен по всему городу.

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