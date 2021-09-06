Emart by bazar. О новом сервисе по доставке товаров в течение 15 минут 

Айгуль Мукей, PR-директор, @emart_by_bazar
Как все началось
Наша компания на протяжении 25 лет успешно развивала фармацевтический бизнес — сеть аптек Europharma. Но со временем, мы решили развивать и сферу ритейла FMCG (Fast Moving Consumer Goods) — товаров повседневного спроса. Поэтому мы создали единую экосистему нашей компании, где в одной локации или мобильном приложении клиент может удовлетворить все свои ежедневные потребности: купить продукты, лекарства, бытовую химию и так далее.
Сервис представляет собой мобильное приложение с собственным даркстором, то есть складом, где получив заявку от клиента, сразу формируется заказ и в течение 15 минут доставляется прямо до двери.
Для запуска проекта город Нур-Султан был выбран не случайно. Столица — город государственных служащих, здесь много работающих и занятых людей. Многие из жителей города большую часть времени посвящают работе и вынуждены закупаться продуктами впрок, только по выходным. Мы захотели упростить этот процесс и предложили столичным жителям бесплатную доставку продуктов за 15 минут. Теперь не нужно ходить в магазины, стоять в очереди, ждать выходных, чтобы поехать в гипермаркеты, можно заказать все в мобильном приложении и получить заказ за очень короткое время.
Теперь не нужно ходить в магазины, стоять в очереди, ждать выходных, чтобы поехать в гипермаркеты
На данный момент сервис функционирует в районе EXPO и по периметру улиц Сыганак — Казыбек Би — 38 и Т. Рыскулова.
О сервисе
Главное отличие нашего сервиса — это быстрая доставка в течение 15 минут и бесплатная доставка, независимо от суммы заказа. Потому что главное, чего не хватает занятым людям — это время.
Наша целевая аудитория — это занятые люди, которым некогда ходить за продуктами, молодые мамы в декрете, которым сложно выйти в магазин с малышом, сотрудники офисов, которые заказывают готовую еду на обед и фрилансеры, которые хотят перекусить, не отвлекаясь от рабочего процесса.
Наша целевая аудитория — это занятые люди
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