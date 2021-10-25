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Элтон Джон выпустил альбом коллабораций The Lockdown Sessions
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Сегодня в 10:56

Элтон Джон выпустил альбом коллабораций The Lockdown Sessions

22 октября Элтон Джон выпустил альбом The Lockdown Sessions, записанный на карантине. В пластинку вошли 16 треков при участии Дуа Липы, Lil Nas X, Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж и других музыкантов.

На официальном сайте артист поделился историей создания каждой песни. Например, Джон рассказал, что ему было очень весело работать с рэпером Lil Nas X над композицией One Of Me, а также признался, что на виниловой пластинке представлена совершенно другая версия этой песни.

Источник: daily.afisha.ru

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#gorillaz #новыйальбом #dualipa #элтонджон #lilnasx
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