Элтон Джон выпустил альбом коллабораций The Lockdown Sessions

22 октября Элтон Джон выпустил альбом The Lockdown Sessions, записанный на карантине. В пластинку вошли 16 треков при участии Дуа Липы, Lil Nas X, Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж и других музыкантов.

На официальном сайте артист поделился историей создания каждой песни. Например, Джон рассказал, что ему было очень весело работать с рэпером Lil Nas X над композицией One Of Me, а также признался, что на виниловой пластинке представлена совершенно другая версия этой песни.



