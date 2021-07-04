Элисар Нурмагамбетов о том, как выбрать удачную нишу и создать успешный бизнес

Элисар Нурмагамбетов, город — Кливленд, предприниматель, основатель Consilienz, @elisar_n





Для старта нового бизнеса важно уметь наблюдать за трендами глобального рынка и развивающимися подсекторами. Другими словами, не нужно смотреть на громадное направление, которое оценивается в миллиарды долларов и думать: «Мы адресуем 1% от этого большого рынка и заработаем миллионы». С таким подходом есть две проблемы:

1. Получить 1% большого рынка не так-то и просто

2. Инвесторы хотят вкладывать в компанию, которая планирует захватить весь рынок, а не ту, что целится на 1%.

На развитом, созревшем рынке будет много существующих решений и конкурентов, соответственно и высокий порог вхождения. Там будет сложно создать что-то уникальное и ценное. Чаще всего, получится либо ценное и не уникальное, и тогда придется конкурировать на цене. Или же получится уникальное, но не ценное, тогда никто вообще ничего не купит.

Советую обратить внимание на относительно маленькие рынки с уверенным положительным трендом, которые еще не стали мэйнстримом, но находятся на верном пути. Здесь, в отличии от больших и зрелых сфер, игроков будет мало, и есть высокий шанс того, что ваша компания сможет вырасти вместе с рынком. Таких «подсекторов» много образовалось в результате пандемии, а также «ралли», которое мы наблюдаем на глобальном рынке пост-пандемии. Кстати, в выборе сферы, я бы также рекомендовал не ограничивать себя определенной географией и не создавать собственный Центрально-Азиатский Zoom, Doordash или Coursera. Вместо этого, выбирать подсектор, который может разрастись на весь мир.





Итак, примеры развивающихся подсекторов vs развитых сфер: что делать и не делать.

1. Мошенничество





Что не делать: строить общие системы борьбы с мошенничеством, так как этот рынок давно захвачен.

Что делать: строить системы для борьбы с мошенничеством в цифровых каналах. Это маленький подсектор, однако в результате многих факторов, от развития финтеха до эффекта пандемии, количество цифровых мошенников значительно выросло и будет продолжать расти. Существующие большие игроки с этим справляются плохо, им нужно поддерживать текущую линейку продуктов и управлять большой компанией, в результате прогресс медленный. В то время, как у стартапа будет множество преимуществ — сфокусироваться, действовать быстро и гибко. Через несколько лет, подсектор цифрового мошенничества станет гораздо больше всех других сфер борьбы с мошенничеством.





2. Образование





Очевидно, что традиционное образование теряет все больше веса на рынке трудоустройства. Этому есть куча подтверждений, включая тот факт, что большинство ведущих университетов переходит на другие форматы. Однако, это сложный и интересный рынок.

Что не делать: строить свой отечественный маркетплейс курсов. Маленькому стартапу или даже государственному проекту будет неимоверно сложно конкурировать с топовыми платформами, у которых есть явное преимущество и в качестве самого контента, каналов дистрибуции, финансирования и так далее.

Что делать: с онлайн образованием есть несколько больших проблем: много людей бросают курс на половине, нет личного контакта с преподавателем или другими студентами. Вместо того, чтобы создавать копию маркетплейса, нужно решить эти проблемы для них и для тысяч университетов в мире. И тот, кто это сделает будет основным игроком на новом рынке образования.





Подобных примеров можно рассмотреть бесконечное количество, потому что почти каждая индустрия сейчас проходит через радикальные изменения. Но я привел два отличающихся примера, чтобы передать суть мышления. Главное, я считаю, не пытаться лимитировать себя к конкретному региону. Ведь особенно после пандемии, в цифровом пространстве границы размылись и рынок стал инклюзивнее. Это и возможность масштабироваться на весь мир, и риск быть съеденным мировыми конкурентами в своей стране.