Элена Золотухина о том, как популяризирует спорт с помощью TikTok

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Эленой — тренером из Астаны. Собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Элена Золотухина, 24 года, город — Астана, мастер спорта международного класса по street lifting, персональный тренер, @helena_zolotukhina





О себе





Я родом из Усть-Каменогорска, но уже два года живу в Астане.

Работаю тренером в Invictus. Уже восемь лет занимаюсь воркаутом. Все началось с того, что я увидела чемпионат мира на YouTube. Загорелась этим видом спорта, начала искать места, где смогу тренироваться. Оказалось, что все можно делать прямо во дворе.

Также два года я занимаюсь стритлифтингом — это подтягивания и отжимания с весом.

В свободное время играю на фортепиано, пишу картины.

О творчестве в TikTok





Я зарегистрировалась в TikTok два года назад. На это меня смотивировали друзья, которые на тот момент уже публиковали свои видео на этой платформе. Я тоже хотела, чтобы меня заметили и завела аккаунт. Но развивать профиль начала не так давно, летом прошлого года. За полгода набрала 400 000 подписчиков.

Я снимаю видео про спорт. Сначала хотела вести фитнес-блог, но видео не залетали. Тогда я начала публиковать видео про воркаут и сразу нашла свою аудиторию. Воркаут — это то, что у меня хорошо получается. Эта тема интереснее, потому что немногие девушки занимаются подобным. Особенно в Казахстане это не развито. Я знаю лишь нескольких девушек в этом виде спорта.





Первое видео, которое залетело в моем профиле — отжимания на брусьях с @bekker_bv. А еще по интернету разлетелось видео, как я подтягиваюсь в платье и на каблуках. Я чувствовала, что эта идея зайдет. Так и произошло. Поэтому набрать просмотры мне помогли мне тренировки, физические возможности и друзья, с которыми я снимала видео. Я стараюсь публиковать несколько видео в день. Сегодня часто снимаю видео — реакцию людей на мои упражнения.

Среди моей аудитории много подростков, молодежи. Они пишут, что я их мотивирую, скидывают свои видео. Меня смотрят как в Казахстане, так и в СНГ.

Как TikTok повлиял на жизнь





Часто, когда люди видят меня на улице, подходят и фотографируются. Они восхищаются, что девушка может так владеть телом, быть такой сильной.

TikTok мотивирует меня. Мое творчество помогает мне в работе. Многие приходят ко мне на тренировки после просмотра видео.

Рекомендации

Публикуйте несколько видео в день.

Найдите, что у вас получается лучше всего и развивайтесь в этом направлении.

Можете снимать видео на разные тематики, чтобы понять, что именно интересно людям.



