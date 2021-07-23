Елена Спаркс о том, как за полтора года создала международное сообщество для женщин

Елена Спаркс, организатор Women’s social networking





О сообществе

Women’s social networking уже больше полутора лет. Изначально наше сообщество не претендовало на статус международного, но и сообществом его тоже назвать было нельзя.

Я нетворкер и стала им задолго до того, когда узнала об этом понятии. Меня вдохновляет объединение людей, а это, в свою очередь, приносит пользу и расширяет границы. Хочу рушить границы и объединять все больше удивительных и разных людей по всему миру. Поэтому, оказавшись в новой стране — Узбекистане, без связей, авторитета и влияния, моим первым шагом было формирование своего круга людей. Я организовала первое мероприятие, на котором присутствовало 40 человек и много хороших партнеров. После очередной нашей встречи с девушками из Ташкента я увидела как 300 человек в чате сообщества ведут активность, поэтому идея создать большое международное комъюнити начала крепнуть.

Я заметила, что для многих девушек самый страшный страх — это встать и представиться, четко и понятно рассказать о себе и своем бизнесе. Но буквально через несколько встреч, участницы стали увереннее в плане позиционирования и более открытыми для аудитории. Также я увидела, что людям не хватает стимула, возможности, атмосферы и подходящей обстановки для естественного знакомства.













В Ташкенте за полтора года прошло 15 мероприятий и сейчас к сообществу присоединились девушки из города Нур-Султан, на очереди Алматы и Стамбул. В каждом городе есть свой локальный чат.

Основа комъюнити — межличностные коммуникации. Наша задача — помогать находить друг друга, решать проблемы коммуникации между собой и с собой. Нам важно обмениваться в качественном, а не в количественном плане, через объединение, обмен опытом, поддержку и вдохновение. Потому что мы прекрасно осознаем, что наше окружение формирует устойчивость во всех смыслах.





О членах сообщества

Наши женщины — это уникальный микс и пример сильной целеустремленной личности. И в тоже время — мягкости и мудрости в роли жены, мамы и девушки. Женщины отличаются от мужчин многогранностью своих эмоций, глубиной переживаний. Вместе с этим, в нашем сообществе мы разные и по роду деятельности: предприниматели, дипломаты, специалисты, выдающие личности, спортсменки, топ-менеджеры. Но мы объединяемся и развиваемся через те ценности, которыми руководствуемся.









В связи с этим, важно создавать коммуникационную среду, где женщины смогут общаться между собой. При этом они должны чувствовать себя одинаково хорошо, это и отличает нас от многих других объединений.

Стать частью Women’s social networking можно, подписавшись на нас в социальных сетях, там же можно познакомиться с нашей деятельностью, а заполнив анкету, подключиться к чату города, в котором живете.





О планах

Помимо нетворкинга, по инициативе участниц, планируем запускать обучающие программы, мотивационные митинги и организовывать благотворительные проекты.

Я вижу своим долгом давать возможности через комьюнити в разных странах. Сейчас мы обсуждаем открытие сообщества в Стамбуле, Лондоне и Нью-Йорке. Я надеюсь, что все реализуется как нужно, и даже лучше.