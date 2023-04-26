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Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира среди женщин
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Главный

Сегодня в 11:24

Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира среди женщин

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на одну ступень женского мирового рейтинга. Теперь она занимает шестую позицию в мировой табели о рангах.

Эта новость стала известна после того, как прошлогодняя соперница Рыбакиной по финалу «Уимболдона» Онс Жабер из-за травмы снялась с «Мастерса» в Мадриде. Она автоматически спускается по рейтинговой лестнице и на данный момент находится на седьмой позиции.

Источник: zakon.kz


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