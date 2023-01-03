Елена Рыбакина победила одну из фавориток турнира Adelaide International 1

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина удачно стартовала на престижных соревнованиях в австралийской Аделаиде.

За выход во второй круг одиночных соревнований Елена Рыбакина была сильнее 5-й сеяной Adelaide International 1 и 14-й ракетки мира Даниэлы Коллинз. Для своего успеха казахстанская теннисистка потратила два часа и 21 минуту игрового времени и три партии — 5:7, 6:2, 6:3.

При этом она выполнила 14 эйсов против известной американки. Тем самым Рыбакина одержала первую победу в сезоне на официальном турнире.

Источник: zakon.kz