Электронные визы в Саудовскую Аравию вновь доступны узбекистанцам

В период с 1 апреля по 9 июня текущего, 2025 года, процедура выдачи въездных разрешений для граждан Узбекистана, равно как и для подданных ряда других стран, была временно заморожена.
К настоящему времени работа онлайн-платформы стабилизирована и осуществляется в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную обработку запросов.
Выдаваемая в электронном формате виза характеризуется сроком действия в один календарный год с момента ее утверждения. Данный тип визового разрешения предоставляет его обладателю право на многократный въезд на территорию Саудовской Аравии. При этом, каждый отдельный визит не должен превышать максимальный период пребывания, установленный на уровне девяноста календарных дней.
Источник: upl.uz