Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
elektronnye-vizy-v-saudovskuyu-araviyu-vnov-dostupny-uzbekistancam
logo
Электронные визы в Саудовскую Аравию вновь доступны узбекистанцам
Новости Центральной Азии и мира

21.06.2025

Электронные визы в Саудовскую Аравию вновь доступны узбекистанцам

Для граждан Республики Узбекистан восстановлена процедура оформления электронных туристических виз для въезда в Королевство Саудовская Аравия. Подача соответствующих заявлений вновь стала возможной через официальный онлайн-портал VisitSaudi.

В период с 1 апреля по 9 июня текущего, 2025 года, процедура выдачи въездных разрешений для граждан Узбекистана, равно как и для подданных ряда других стран, была временно заморожена.
К настоящему времени работа онлайн-платформы стабилизирована и осуществляется в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную обработку запросов.

Выдаваемая в электронном формате виза характеризуется сроком действия в один календарный год с момента ее утверждения. Данный тип визового разрешения предоставляет его обладателю право на многократный въезд на территорию Саудовской Аравии. При этом, каждый отдельный визит не должен превышать максимальный период пребывания, установленный на уровне девяноста календарных дней.

Источник: upl.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#виза #узбекистан #саудовскаяаравия
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Международная конференция «CONNECTED-2024: Осмысление образа будущего» в Астане
Международная конференция «CONNECTED-2024: Осмысление образа будущего» в Астане
¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U — летний хэдлайнер SHU[LAMA]
¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U — летний хэдлайнер SHU[LAMA]
Почему павильон Туркменистана стал неожиданным хитом на Expo 2025
Почему павильон Туркменистана стал неожиданным хитом на Expo 2025
В Алматы в сентябре пройдет IX международный кинофестиваль Baiqonyr
В Алматы в сентябре пройдет IX международный кинофестиваль Baiqonyr
От идеи до обложки: как презентовать свой стартап, чтобы попасть в СМИ
От идеи до обложки: как презентовать свой стартап, чтобы попасть в СМИ