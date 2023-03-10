Электромобили Tesla на новой платформе смогут почти всегда обходиться без водителя

Мероприятие для инвесторов Tesla в начале месяца так и не дало ответ, когда появятся электромобили марки на базе новой платформы, хотя стало понятно, где начнется их сборка — для этого скоро начнется строительство предприятия в Мексике. Теперь Илон Маск заявил, что машины на новой платформе в подавляющем большинстве случаев будут управляться автоматически.

Впервые подобные комментарии прозвучали из уст Маска еще в 2020 году, когда он выразил уверенность, что в течение трех лет Tesla сможет наладить выпуск компактных электромобилей стоимостью около $25 000, которые смогут передвигаться автоматически.

Источник: 3dnews.ru