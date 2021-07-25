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Елдос Сметов принес Казахстану первую медаль на Олимпиаде-2020
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Сегодня в 11:31

Елдос Сметов принес Казахстану первую медаль на Олимпиаде-2020

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В утешительном финале в весовой категории до 60 килограммов казахстанец победил представителя Нидерландов Торнике Тсакодеа. Тем самым Сметов принес в копилку Казахстана первую медаль на играх в Токио.

Елдосу Сметову 28 лет. Он родом из Тараза. В активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал в 2016 году в Рио-де-Жанейро. По состоянию на июль 2021 года занимал 1 место в мировом рейтинге в весовой категории до 60 килограммов.

Источник: tengrinews.kz

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