Эксперты из Amazon, Microsoft, Booking.сom — на бесплатной конференции о технологиях будущего

Событие будет посвящено технологиям, которые компаниям необходимо внедрять уже сейчас, чтобы продолжить развитие и обеспечить себе стабильный рост в будущем. На конференции выступят:
— Аттила Ленгьель, «Цифровая трансформация с помощью AWS». Аттила Ленгьель — менеджер по цифровой трансформации Amazon Web Services в регионе EMEA. Уже более 18 лет он создает облачные решения и программы для цифровой трансформации компаний и государств.
— Лукас Бернарди, «7 преимуществ машинного обучения». Лукас Бернарди — ведущий специалист по Data Science в Booking.com. В компании он занимается разработкой продукта, рекомендательной системы, а также имплементацией искусственного интеллекта в бизнес-процессы.
— Елена Мажуга, «Как превратить кризис в возможности». Елена Мажуга — инвестиционный менеджер Genesis Investments. Она работает в сфере венчурных инвестиций более четырех лет и начинала с компании TA Ventures. В Genesis Investments Елена ответственна за поиск стартапов, отслеживание трендов индустрии, сопровождение сделок и помощь портфельным компаниям.
— Шаопон Ли, «Машинное обучение на практике». Шаопон Ли — Data & AI Business Lead в Microsoft. Он уже более четырех лет занимается разработкой продуктов и внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний. В Microsoft Шаопон ответственен за стратегию развития компании в сферах данных и ИИ в Скандинавских странах.
Конференция будет полезна предпринимателям, техническим директорам и менеджерам по развитию бизнеса, специалистам по искусственному интеллекту, облачным технологиям и Data Science, а также разработчикам всех уровней. Спикеры расскажут о том, как грамотно проводить цифровую трансформацию бизнеса, познакомят с реальными кейсами использования искусственного интеллекта и других современных технологий, обсудят методы создания инновационной культуры в коллективе.
Старт запланирован на 15:00 в PMHUB. Участие бесплатное при предварительной регистрации по ссылке.
Источник: ain.ua