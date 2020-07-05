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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Эксперты из Amazon, Microsoft, Booking.сom — на бесплатной конференции о технологиях будущего
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Сегодня в 09:52

Эксперты из Amazon, Microsoft, Booking.сom — на бесплатной конференции о технологиях будущего

Amazon Web Services, Microsoft, Booking.com, Genesis — лидеры своих сфер, которые переживали не один кризис и трансформацию. 15 июля в рамках онлайн-конференции Technologication ведущие эксперты этих компаний расскажут о том, как бизнесу совершить быстрый и грамотный сдвиг в сторону диджитала и инноваций.

Событие будет посвящено технологиям, которые компаниям необходимо внедрять уже сейчас, чтобы продолжить развитие и обеспечить себе стабильный рост в будущем. На конференции выступят:

— Аттила Ленгьель, «Цифровая трансформация с помощью AWS». Аттила Ленгьель — менеджер по цифровой трансформации Amazon Web Services в регионе EMEA. Уже более 18 лет он создает облачные решения и программы для цифровой трансформации компаний и государств.

— Лукас Бернарди, «7 преимуществ машинного обучения». Лукас Бернарди — ведущий специалист по Data Science в Booking.com. В компании он занимается разработкой продукта, рекомендательной системы, а также имплементацией искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

— Елена Мажуга, «Как превратить кризис в возможности». Елена Мажуга — инвестиционный менеджер Genesis Investments. Она работает в сфере венчурных инвестиций более четырех лет и начинала с компании TA Ventures. В Genesis Investments Елена ответственна за поиск стартапов, отслеживание трендов индустрии, сопровождение сделок и помощь портфельным компаниям.

— Шаопон Ли, «Машинное обучение на практике». Шаопон Ли — Data & AI Business Lead в Microsoft. Он уже более четырех лет занимается разработкой продуктов и внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний. В Microsoft Шаопон ответственен за стратегию развития компании в сферах данных и ИИ в Скандинавских странах.

Конференция будет полезна предпринимателям, техническим директорам и менеджерам по развитию бизнеса, специалистам по искусственному интеллекту, облачным технологиям и Data Science, а также разработчикам всех уровней. Спикеры расскажут о том, как грамотно проводить цифровую трансформацию бизнеса, познакомят с реальными кейсами использования искусственного интеллекта и других современных технологий, обсудят методы создания инновационной культуры в коллективе.

Старт запланирован на 15:00 в PMHUB. Участие бесплатное при предварительной регистрации по ссылке.

Источник: ain.ua

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