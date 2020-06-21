Экспаты в Тбилиси о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить с комфортом

Сергей Ситников, 30 лет, город — Тбилиси, фотограф, @sergeysitnikov_ph
О себе
Я работаю видеографом для Youtube-канала Pravdacar. Это компания, которая предоставляет информацию об автомобилях: по покраске, истории, карфаксу. Мы обслуживаем жителей Украины и Грузии. Поэтому, когда знакомые предложили поехать в Грузию, я переехал сюда.
Жилье
Для поиска жилья существует платформа myhome.ge. Также в группах Facebook публикуются объявления об аренде разных квартир.
Стоимость аренды начинается от 33-49$ за комнату до 1000$ за квартиру в центре города. Вношение залога или составление договора аренды зависит от владельца. Мы снимаем квартиру в спальном районе, на три спальни с хорошим ремонтом за 250$.
Основной коммунальный платеж — газ. В самый холодный месяц мы платили 49$. Вода здесь практически бесплатная, на четверых жильцов платим 1,5$. Плата за вывоз ТКО стоит около 1,64$. Электричество около 10$.
Транспорт
В Тбилиси развиты все виды транспорта. Проезд в маршрутке стоит 26 центов, на метро 16 центов. Для оплаты пользуемся проездной картой. С помощью нее можно делать бесплатную пересадку в течение часа.
Средняя цена на такси — 1,64$. За эти деньги можно уехать из центра города на окраину.
Также можно арендовать автомобиль. Например, «Тесла» на сутки стоит 98,35$. В остальных случаях аренда на сутки обойдется в 16-33$. Бензин сейчас подешевел — литр 95-го стоит 66 центов.
Еда
Еда в Тбилиси разнообразная и доступная. Базовые продукты стоят недорого: например, яйца — 1$, свежий хлеб из пекарни — 33 цента, молоко — 1$, мясо — 4-7$. Замороженная курица — 2$, свежая выйдет в 3$.
Дешевле всего стоят овощи. В сезон местные фрукты продаются по доступной цене. К примеру, сейчас черешня стоит в овощной палатке 2$.
Цена на стандартные хинкали — 33 цента за штуку.
Развлечения
Популярным отдыхом считается горный туризм. Еще с семьей мы любим ездить на море, где можно встречать закаты.
Медицина
Стоматологические услуги стоят дешево. К примеру, пломбу поставят примерно за 13$.
Если оформить страховку, можно получить большие скидки на лечение. Мы сделали полисы по 195$, но еще не пользовались ими.
О жизни и экономии
Средняя зарплата в Тбилиси составляет около 200-260$. Чтобы жить семье с двумя детьями и ни в чем себе не отказывать, хватит 1000$. Но все зависит от целей и аппетита.
В Тбилиси можно сэкономить на продуктах, если покупать их на рынке.
Stephen Huck, 35 лет, город — Тбилиси, IT systems administrator, facebook
О себе
Я работаю в сфере IT. Я системный администратор в американской консалтинговой компании Complete Controller. Заработная плата зависит от того, сколько часов я работаю, обычно это 30 часов в неделю. Ежемесячно получаю 4000-5000$.
Переехал в Тбилиси, когда заключил контракт с местной компанией. По истечении срока понял, что здесь мне комфортно жить.
Жилье
Для поиска квартиры на сутки есть сайты MyHome.ge и SS.ge. Первый более удобен.
Сами грузины не арендуют жилье. У большинства есть своя квартира, некоторые живут у родителей. Поэтому более половины арендаторов иностранцы.
В Тбилиси аренда квартиры стоит от 300$ до 700$ в месяц. Это зависит от того, в какой части города вы хотите жить. Лучше арендовать жилье непосредственно у хозяев.
Лучше арендовать непосредственно у хозяев
Плата за коммунальные услуги зависит от объема квартиры. В среднем газ летом стоит 16$, а зимой — 49$. За электричество платим 16-24$, интернет — 10$, вывоз мусора — 2$.
Транспорт
В Тбилиси часто пользуются маршрутками. Один проезд стоит 26 центов, на метро — 16 центов.
Такси найти легко. Можно использовать сервис Bolt, у которого всегда фиксированная и разумная цена. Обычно поездка стоит от 1,3$ за 3-5 километров, дальше к каждому километру добавляется 33 цента. Если проехать от одного конца Тбилиси до другого, наверняка, вы заплатите около 5$.
У меня две машины, сервис которых обходится недорого. Одна — BMW, она ненадежна. В год на нее трачу 163$. Замена масла стоит около 20-30$. Цены на газ сильно разнятся, в диапазоне от 68 центов до 85 центов за 1,5 литра.
Аренда автомобиля стоит 10-23$ в день.
Еда
Еда в Тбилиси стоит по-разному в зависимости от марки и супермаркета. Десять яиц стоят около 1$, местный свежий хлеб из хлебопекарни — 16 центов, нарезанный хлеб из магазина — 33 цента за 450 граммов.
Говядина в Тбилиси — самый дорогой продукт. Стоит так же, как и в США: 5-6,5$ за килограмм, свинина — около 4-5$, а свежая курица — 3-4$. Я не люблю молоко, поэтому его не покупаю, но знаю, что стоит около 1$ за литр. Все европейские продукты, такие как европейский сыр, гуакамоле в банке и прочие, обходятся дороже.
Один человек в ресторане в среднем может поесть за 3-5$. Это в случае, если выбирать негрузинскую кухню, так как местная еда дешевле — 3$.
Развлечения
Грузины любят гулять в парках. Я живу рядом с озером Лиси, поэтому чаще всего прогуливаюсь здесь.
В Тбилиси есть много туристических районов и красивых зданий. Это улица Шардени, улица Руставели, Tbilisi Mall, East Pointe Mall, Gldani Mall и Галерея, которая находится в центре города.
Популярны просмотры фильмов в кинотеатрах. Один сеанс стоит от 2$ до 6,5$ в зависимости от фильма и атмосферы: Imax, Imax 3D, обычный 2D и прочие.
Выставки здесь бесплатные или недорогие — 2-3$. Дороже всего заниматься в фитнес-залах. Абонемент в месяц обойдется за 20-98$. Поэтому я тренируюсь на свежем воздухе.
Медицина
Медицина в Тбилиси доступная. К примеру, рентген грудной клетки без страховки сделают за 7$. Чтобы не платить много, лучше оформить медицинскую страховку по цене 4$ в месяц.
О жизни и экономии
Средняя зарплата в Грузии составляет около 350$ в месяц, а в Тбилиси она выше. Страна не такая богатая, как Западная Европа или США, но и не такая бедная, как утверждают грузины.
Чтобы жить в Тбилиси комфортно, одному человеку нужно заработать около 1000$ в месяц.
Елена Радченко, 37 лет, город — Тбилиси, специалист по digital marketing, @elanykey
О себе
Я работаю в международной компании Sofar Sounds. Она занимается организацией концертов в разных городах мира: Берлин, Лондон, Москва. Занимаюсь digital-маркетингом. Размышляю над тем, чтобы открыть свой бизнес.
Приехала в Тбилиси в марте 2020 года. Так получилось, что на время карантина осталась здесь. Теперь планирую провести здесь больше трех лет.
Жилье
Если требуется жилье на месяц либо длительный срок, то можно смело использовать airbnb.com. Также популярны сервисы для поиска жилья myhome.ge и ss.ge. В Грузии нет разницы, от чьего лица размещено объявление, так как комиссию агентству платит хозяин апартаментов. При заключении договора обычно вносят оплату за первый месяц и залог за последний. Его можно использовать для оплаты коммунальных платежей перед выездом.
Двухспальная квартира в новом доме в центре города стоит от 400$. Односпальную можно снять за 250$. Если выехать из центра на окраину, можно снять квартиру за 150$.
Коммунальные услуги в среднем на двух человек обходятся около 65$ в зависимости от сезона. Газ, вода и электричество выходят в около 49$. Отдельно оплачивается интернет — около 16$, но тарифы могут быть разными.
Транспорт
В Тбилиси есть метрополитен, который состоит из двух веток. Проезд в нем стоит 16 центов. Лучше купить транспортную карту, которая действует также на канатную дорогу. Проезд на маршрутке стоит 26 центов.
Такси в Тбилиси недорогое. Средняя поездка обходится в 1$, если необходимо поехать на другой конец города — около 2$.
Если есть необходимость, всегда можно арендовать автомобиль. Цена зависит от модели. Например, Toyota Prius стоит около 10$ в день без страховки, Mitsubishi Pajero — 16-23$. Бензин стоит около 1$ за литр.
Еда
Местные продукты высокого качества и по доступной цене. Яйца стоят около 1$ за десяток, грузинский хлеб «шоти» — 33 цента, тостовый и багеты — 1$. Литр местного молока обойдется в 1$, европейское подороже. Помидоры — 2$, огурцы — 1,63$, картошка — 65 центов. Говядина — около 6$, свинина — 5$, курица, как и везде, стоит дешевле мяса — около 3$ за килограмм.
Дорого обойдутся в Тбилиси морепродукты и все, что импортируется. Например, черноморский лосось, дорадо и сибас стоят около 11$ за килограмм, ставрида — 8-9$, форель — около 10$.
Средняя цена за обед на двух человек в ресторане с бутылкой вина и красивым видом — 20-26$.
Развлечения
В Тбилиси всегда можно найти чем заняться. Здесь регулярно проходят outdoor-мероприятия, фестивали. Билет в музей стоит 2-5$.
Тбилиси называют «новой техностолицей»: сюда стремятся клаберы со всего мира
В Тбилиси развита культура ночной жизни. Город называют «новой техностолицей»: сюда стремятся клаберы со всего мира, чтобы приобщиться к андеграундному рейву, который выродился в других городах.
Медицина
Для тех, кто собирается жить в Грузии, лучше заранее оформить страховку. С ней посещать врачей гораздо дешевле и приятнее. Стандартная страховка, в зависимости от набора услуг, стоит от 4-20$ в месяц.
О жизни и экономии
Средняя зарплата в Грузии составляет около 390$. Если снимать квартиру на окраине города, то 500$ вполне хватит для того, чтобы не сильно себя ограничивать.
Семье из двух человек необходим бюджет не менее 1500$, чтобы чувствовать себя свободно.