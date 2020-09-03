Экология и бизнес: как работает первый zero-waste магазин в Алматы

Михаил Беляков, город — Алматы, сооснователь @paketamnetshop, @paketamnet

Дина Огай, город — Алматы, сооснователь @paketamnetshop, @dina.ogai

Как все начиналось

Идея открытия zero waste-магазина пришла нам с Диной Огай. До этого я с супругой вел проект, где мы заменяли одноразовые вещи в быту на многоразовые — производили фруктовки, экосумки, стальные бутылки и трубочки. Открыть подобное место хотели давно, но не было предпринимательского опыта и бюджета. Магазин требует больших вложений в товар и аренду.

Вместе мы решили, что больше не стоит тянуть время, и составили бизнес-план, начали искать гранты и подавать заявки. Для этого нам надо было описать идею, оценить денежные потоки и окупаемость. Было тяжело посчитать такие данные, потому что мы не понимали, какими будут расходы и прибыль. Это первое подобное место в Казахстане. Грант нам не одобрили.

Летом начался жесткий карантин, и мы, поверив в свой успех, решили открыться в онлайн-формате. Так у нас появятся реальные цифры, от которых можно будет отталкиваться. Если раньше это казалось авантюрой, то сейчас у нас уже сформировался большой ассортимент и поток клиентов.

Как появился первый магазин





Наши продажи начались с бытовой нехимии от производителей sonett. Мы взяли большие канистры средств и 7 июля объявили официальное открытие. Со следующего дня уже были первые покупатели. Потом к ассортименту добавили зеленую гречку и лен — популярные крупы, которые мы сами регулярно покупаем.

Часть средств мы взяли с баланса прошлого бизнеса, первую партию товара закупили за 110 000 тенге. Затем часть собственных и часть вырученных средств отправляли в магазин.

Спрос постепенно рос, и к нам начали обращаться местные производители. Они предлагали товар сразу под реализацию. С кем-то мы уже были знакомы, и сработал личный бренд. Часть брендов искали самостоятельно.

Спрос постепенно рос, и к нам начали обращаться местные производители







Сейчас в нашем магазине продается бытовая нехимия, средства для посуды, стирки и уборки. Есть горчица и лимонная кислота на развес для тех, кто умеет делать собственные средства. Из средств гигиены — твердые и жидкие мыла, шампуни, гели для душа, зубные пасты, дезодоранты, пена для ванны и товары для животных. Чаще всего все эти предметы в обычных магазинах продаются в неперерабатываемых тюбиках.

Из продуктов питания у нас можно купить крупы, урбечи, кокосовое и кунжутное масла, кокосовое молоко. Из косметики выбрать гидролат, скрабы, и скоро поступят маски для лица, которые продаются на развес. Также здесь реализуем сумки, фруктовки, трубочки и бамбуковые щетки.

Что такое Zero Waste

Экологичный образ жизни начинается с этапа «не мусорить». Дальше человек переходит к осознанию того, что мусор можно не отправлять на полигон, а сортировать и сдавать в переработку. В процессе сортировки мне не хватало времени на сдачу пластиковых отходов в пункты приема, и мусор копился. На этом этапе я понял, сколько мусора создаю. Поэтому мы с семьей стали задумываться о том, как это минимизировать.







Здесь сработала концепция zero waste — осознание того, что вещей надо производить и создавать меньше. Zero waste-магазин — площадка, где товары продаются на развес без упаковки или в экологичных контейнерах. В нашем магазине человек покупает чистый продукт, а не упаковку. И наша цель — взять проблему мусора и упаковки на себя. Отличие нашего магазина от экомагазинов, которые уже есть в городе, в продаже товаров в своей таре.

Zero waste-магазин — площадка, где товары продаются на развес без упаковки







В планах создать в Алматы экопространство, где был бы не только магазин, но и площадка со множеством сервисов. Здесь можно было бы смолоть самим муку и кофе, выжать масло через машинки. Все для того, чтобы люди сами могли обеспечить себя продуктами, а не покупать в упаковке. Здесь же в планах проводить мероприятия и ярмарки для поддержки местных экопредпринимателей.

Как устроен бизнес

Любой бизнес должен быть устойчивым в финансовом плане, иначе он долго не прослужит. В Алматы было много крутых экопроектов, которые не смогли выжить. Люди стали думать, что невыгодно заниматься экобизнесом, и перестали открывать полезные проекты. В нашей деятельности мы просчитываем все доходы и расходы, фиксируем работу с поставщиками и планируем искать инвесторов или гранты. Перспективы у нас большие.

Мы сотрудничаем с производителями с позиции zero waste — покупаем в больших тарах, которые затем утилизируем, отправляем обратно для повторного использования или отдаем под другое производство фермерам.

У нас сейчас три привозных бренда, все остальные продукты местные. В Казахстане пока мало возможностей, и ограничиться местным сырьем будет сложно. Но на данном этапе мы только внедряем идею покупки без упаковки.





Я с Диной прошел много экошкол, и мы разбираемся в том, что такое натуральный и безопасный продукт. Для магазина выбираем производителей, которые имеют экосертификаты, где составы максимально прозрачные, а производство честное.

Также еще одно наше направление работы — консультирование бизнеса, чтобы помочь компании стать «зеленой» и ответственной. Мы выделяем цепочку в бизнес-процессе и делаем ее более экологичной. Сейчас такой вид бизнеса будет в тренде, и ему легче выживать. В Европе уже разрабатывается программа, по которой цена продукта будет зависеть не от себестоимости, а от количества выбросов углерода. Нашим компаниям уже сейчас нужно придумывать, как экологизировать бизнес, чтобы платить меньше пошлин и налогов.

Сейчас такой вид бизнеса будет в тренде, и ему легче выживать



О пользе для алматинцев

Наша основная аудитория — подписчики и круг знакомых. Они уже давно придерживаются экологичного образа жизни. Для них zero waste-магазин — классная возможность покупать без упаковки. Другая большая часть нашей аудитории давно пользуется экосредствами и теперь имеет возможность покупать все намного дешевле.

Низкая цена достигается за счет того, что упаковка и мелкая расфасовка стоит денег. Мы можем спокойно выдерживать маржу, которая будет выгодна для коммерческого успеха нашего магазина, при этом продавая товары дешевле. Например, от поставщиков мы знаем, что на упаковку закладывается от 5 до 20% стоимости товара. За одну только бутылочку вы можете переплачивать 600 тенге.

Есть люди, кто еще не привык ходить в магазин со своей тарой. Но когда они приходят к нам, то понимают: «Зачем я буду переплачивать за упаковку, которая мне не нужна».





Открытие подобных магазинов имеет большое значение для города и экологии. На нашей площадке ожидается поток людей и даже тех, кто далек от темы безотходного потребления. Алматинцам будет интересно, а мы поможем расширить кругозор — это наша просветительская миссия.

Мы приучаем пользоваться экологичными вещами, чтобы люди выбирали производителей, которые не загрязняют среду или компенсируют свой след.

Со временем наше место станет привлекательным и для туристов. Оценивая опыт других стран, zero waste-магазины обязательно посещают гости города. Мы уверены, что станем точкой притяжения.