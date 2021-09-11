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Эд Ширан выпустил трек Shivers и клип на него
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Сегодня в 10:30

Эд Ширан выпустил трек Shivers и клип на него

Эд Ширан представил трек Shivers вместе с клипом, в котором снялась актриса Анна София Робб, известная по роли Лесли Берк в фильме «Мост в Терабитию». Песня войдет в новый альбом Эда Ширана «=» —Equals, релиз которого состоится 29 октября.



Второй сингл с пластинки и его клип рассказывают об эйфории любви. Дейв Майерс, режиссер видео, показал любовную историю с помощью метафор и образов.

Продюсерами сингла выступили сам Эд Ширан, Стив Мэк и Fred.

Источник: daily.afisha.ru

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