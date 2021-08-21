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Эд Ширан выпустил лиричный трек Visiting Hours и анонсировал дату выхода нового альбома
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Сегодня в 10:40

Эд Ширан выпустил лиричный трек Visiting Hours и анонсировал дату выхода нового альбома

Эд Ширан выпустил лиричный трек Visiting Hours. Композиция посвящена австралийскому музыкальному предпринимателю Майклу Гудински, который ушел из жизни в марте этого года.



Visiting Hours войдет в новый альбом Эда Ширана «=» — Equals. Пластинка выйдет 29 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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