Эд Ширан представил четыре новых трека

Эд Ширан представил переизданный альбом «=» — Equals. Новая версия пластинки получила название «=» — Tour Edition. В нее вошли как уже знакомые поклонникам певца треки, так и четыре ранее неизвестные песни.

Среди новинок — композиции One Life, Penguins, I Will Remember You и Welcome To The World. Отрывками первых двух песен Эд Ширан поделился еще в фильме Дэнни Бойла Yesterday.

Еще одной значимой песней для певца стала Welcome To The World. Ее артист посвятил рождению своей второй дочери.

