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Эд Ширан представил четыре новых трека
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Вчера в 11:50

Эд Ширан представил четыре новых трека

Эд Ширан представил переизданный альбом «=» — Equals. Новая версия пластинки получила название «=» — Tour Edition. В нее вошли как уже знакомые поклонникам певца треки, так и четыре ранее неизвестные песни.

Среди новинок — композиции One Life, Penguins, I Will Remember You и Welcome To The World. Отрывками первых двух песен Эд Ширан поделился еще в фильме Дэнни Бойла Yesterday.



Еще одной значимой песней для певца стала Welcome To The World. Ее артист посвятил рождению своей второй дочери.

Источник: buro247.ru

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