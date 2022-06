Американский актер Джонни Депп выпустит музыкальный альбом совместно с британским гитаристом Джеффом Беком.

Пластинка выйдет в июле. Депп принимает участие в гастрольном туре Бека по Великобритании. Вместе артисты исполняют кавер-версию Little Wing Джими Хендрикса, а также песню Марвина Гэя What’s Going On.

Ранее актер и музыкант выпустили совместный трек — кавер на песню Джона Леннона Isolation. Эта песня была не первым опытом в музыке для Деппа.

Источник: daily.afisha.ru