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Джон Траволта учит Кевина Харта экшну в трейлере сериала Die Hart
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Сегодня в 10:28

Джон Траволта учит Кевина Харта экшну в трейлере сериала Die Hart

В сети появился трейлер комедийного сериала Die Hart, который выйдет 20 июля на стриминговом сервисе Quibi. Режиссером всех десяти серий шоу по десять минут выступил Эрик Аппель.


Кевин Харт играет самого себя, только уставшего от второстепенных ролей в комедийных фильмах. Знаменитый режиссер предлагает ему стать звездой грядущего экшн-блокбастера, но Харту придется пройти обучение в специальной школе экшн-героев. Его обучением руководит эксцентричный Рон Уилкокс в исполнении Джона Траволты.

Название сериала — Die Hart — пародирует оригинальное название знаменитого боевика «Крепкий орешек» — Die Hard, что буквально значит «неубиваемый».

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: gazeta.ru

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#сериал #quibi #кевинхарт
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