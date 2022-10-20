Джаред Лето запустил собственный лайфстайл-бренд Twentynine Palms. В первом дропе — косметика

Джаред Лето оказался в числе звезд, запустивших собственный бренд. Вместе с соучредителем Джонатаном Кереном он создал лайфстайл-марку Twentynine Palms, дебютным дропом которой стала линейка косметики. Впоследствии ее деятельность будет распространяться и на другие товары: парфюмы, аксессуары для дома и так далее. Расширять проект Джаред планирует уже в следующем году.

Первым делом бренд выпустил коллекцию, состоящую из 12 продуктов для ухода за кожей. Среди них — пенка для умывания — 39 $, увлажняющее средство для лица — 87 $, сыворотка — 69 $, маска из глины — 95 $, очищающие гели для тела и рук — каждый по 47 $, шампунь и кондиционер для волос — каждый по 54 $.

Кроме того, Twentynine Palms представит шарф с принтом от швейцарского художника и фотографа Дугласа Мандри. Аксессуар выпустят в ограниченном количестве. Его можно будет купить на официальном сайте бренда, а еще в американских и британских магазинах Dover Street Market.

Источник: srsly.ru