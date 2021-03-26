Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
dyson-vypustila-pylesos-s-lazerom-dlya-podsvetki-pyli-na-polu
Dyson выпустила пылесос с лазером для подсветки пыли на полу
69
/
/

Сегодня в 12:15

Dyson выпустила пылесос с лазером для подсветки пыли на полу

Беспроводной пылесос Dyson V15 можно купить за 699 долларов. В отличие от других пылесосов с подсветкой, он не просто помогает обнаружить пыль под диваном, а обнаруживает самые мелкие частички пыли: лазер установлен под специальным углом.

Компания уточнила, что полезность функции зависит от освещенности в комнате. Новый пылесос также оснастили обновленными датчиками, которые могут определять размер и количество частиц на основе их вибраций. Владельцы смогут понять, какие типы частиц наиболее распространены в доме.

Источник: tjournal.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#уборка #пылесос #dyson
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
115 тысяч квартир построят в Казахстане в этом году
755
Сколько грантов выделено для поступающих в столичные колледжи Астаны
1511
Выставка-ярмарка меда в Астане
3579