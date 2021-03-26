Dyson выпустила пылесос с лазером для подсветки пыли на полу

Беспроводной пылесос Dyson V15 можно купить за 699 долларов. В отличие от других пылесосов с подсветкой, он не просто помогает обнаружить пыль под диваном, а обнаруживает самые мелкие частички пыли: лазер установлен под специальным углом.

Компания уточнила, что полезность функции зависит от освещенности в комнате. Новый пылесос также оснастили обновленными датчиками, которые могут определять размер и количество частиц на основе их вибраций. Владельцы смогут понять, какие типы частиц наиболее распространены в доме.

Источник: tjournal.ru