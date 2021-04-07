Дуров впервые оказался в списке богатейших миллиардеров России

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров занял девятую строчку в свежем рейтинге Forbes. В 2020 году его состояние составило 17,2 млрд $.

Бизнесмен российского происхождения заработал за 2020 год 13,8 млрд $.

Успех Дурова связывается с его последним детищем: Telegram прочно укрепился в среде мессенджеров, став одним из самых популярных приложений в мире.

В январе 2020 года с мессенджера была снята блокировка на территории РФ, осуществлявшаяся почти 2 года. В начале 2021 года Telegram приобрел резкую популярность в США. В марте 2021 года Дуров смог привлечь еще 1 млрд $, выпустив облигации Telegram.

Источник: rb.ru