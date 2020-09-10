«Думать быстрее других и совмещать работу и семью»: стиль жизни молодого предпринимателя в Нур-Султане









О себе





Я уже семь лет предприниматель. Сначала пробовала разные сферы деятельности, но не писала бизнес-план и ничего не просчитывала. Я занималась делом просто для души и даже не знала, сколько зарабатываю.

Затем я познакомилась со своим будущим мужем, который хорошо разбирался в цифрах и финансах. Он просчитал мне бизнес-модель и решил помочь с открытием моего первого цветочного магазина. Это была точка в Костанае, в то время мы оба были студентами.

Сейчас мы руководим крупной сетью цветочных магазинов в Нур-Султане и Алматы.

Режим дня





Режим дня для меня важен. В 23:00 я всегда готовлюсь ко сну, заглушаю все новости вокруг, не читаю сообщения и не принимаю звонки. До полуночи я слушаю медитации или беседы Ошо. Подъем у меня в 08:00, но я просыпаюсь без будильника тогда, когда захочу. Даже если я проснусь к 10:00, для меня это будет нормально. На утро я не ставлю сверхважных задач. Для меня важно расслабиться и никуда не торопиться.

Я поняла, что хочу жить по-другому







К обеду я уже на работе, где проходит все мое время до 18:00. Но раньше я с раннего утра до полуночи стояла за прилавком, отвечала за администраторов, флористов и курьеров — сама контролировала все процессы. В какой-то момент я поняла, что вся моя сознательная жизнь проходит за работой в магазине. Я поняла, что хочу жить по-другому, и у меня получилось делегировать функции.

Сейчас у нас есть управляющие директора, которые взяли на себя эти задачи. Я оставила за собой функции, от которых получаю большое удовольствие, — занимаюсь SMM и фотографирую. Теперь в день я могу заниматься танго, актерским мастерством и фотосъемкой.

Гаджеты









Единственный гаджет, которым я пользуюсь, — смартфон. Недавно я еще купила колонку «Алиса» и оценила удобства управления голосом.

Приоритеты





Бизнес твердо стоит у меня на третьем месте после семьи и любимых хобби. Было время, когда не было ни минуты, чтобы я не думала о своем деле. Я постоянно решала задачи, которые были нескончаемыми. Сейчас это время прошло, потому что получилось создать команду, которая работает и принимает решения.

Наша команда ответственна за свою деятельность сама по себе. Сотрудники не ждут, когда я или мой муж ответят на вопросы, а решают задачи. Мы пришли к такому формату работы через семь лет.

Кто такой — предприниматель в столице









Молодой астанчанин — это человек, который открыт всему новому. Он предпринимает быстрее других. Он занимается спортом, потому что для бизнеса нужна энергия. Также я заметила, что у предпринимателей модно следить за питанием и здоровьем, чтобы прожить дольше и повысить эффективность работы.

Астанчанину важно постоянно развиваться и регулировать свой распорядок дня. Также важная черта предпринимателя — видеть цель и идти к цели. Астанчанин хорошо может определить приоритетные направления. Предпринимателя тяжело отвлечь, он всегда сконцентрирован только на своей цели.





Азамат Касенов, город — Нур-Султан, владелец кофейни @jasylcoffee , @matcha_kz









О себе





Мы с женой Азизой занимаемся развитием кофейни Jasyl coffee. Выбор сферы деятельности произошел органично после учебы за границей в Китае. Мы вернулись в Астану и не смогли найти чай матча в городе. Решили заказывать этот продукт из Японии, поменяли нескольких поставщиков. Когда выбрали лучшего, то стали поставлять чай казахстанцам.

К тому времени здесь уже знали о его полезных свойствах, обороты росли, и к нам стали обращаться рестораны и кофейни. Наш чай используют многие крупные заведения столицы.

В этом году мы решили открыть собственное заведение. Наша фишка — в подаче кофейных и других напитков на основе чая матча. Мы начинали с формата 2go, но сейчас создали уютное и атмосферное пространство.

Режим дня





В дни открытия кофейни мне надо проснуться в 07:00. Далее идет душ, зарядка, завтрак и выход на работу. С утра нужно подготовить барную машинку и встречать гостей.

Если мне не нужно спешить, то я провожу утренние часы со своей семьей. Моему сыну скоро два года, это крутой возраст, когда он только познает мир. И мне важно находить моменты, не пропустить его детство и быть рядом.

Мы уделяем максимальное количество своего времени бизнесу







Также в течение дня могут возникнуть дела, такие как закуп продуктов, организация доставки чая по городу и Казахстану. Сейчас мы занимаемся разработкой нового осеннего и зимнего меню.

Гаджеты





Из гаджетов пользуюсь часами и телефоном. Часы дают мне возможность отслеживать всю пройденную дистанцию, бег или шаг. В телефоне я активно пользуюсь заметками для порядка дел и чтобы ничего не забыть.

SMM-продвижением, обратной связью с гостями занимается моя жена. В Instagram я слежу за развитием индустрии, азиатскими и американскими кофейнями. Ищу здесь вдохновение, в особенности нам интересны Индонезия и Вьетнам с уникальной культурой кофе.





На YouTube я смотрю кофейные влоги, в частности корейские. Стараемся находить что-то новое и интересное для своей кофейни. Из последней азиатской темы мы ввели сэндвичи ванпаку.

Также из приложений использую Poster для ведения учета и статистики Jasyl Coffee и старый добрый Exel.

Приоритеты





Мы уделяем максимальное количество своего времени бизнесу. Так как он семейный, дома все разговоры и дела посвящены также Jasyl Coffee.

У нас четко определены обязанности и кто за что будет отвечать. Последние пару месяцев мой родной брат Азат работает со мной в кофейне бариста. Мне нравится, что бизнес дает нам дополнительную возможность быть одной командой и не терять друг друга.





Я знаю, что для дальнейшего роста нам необходимо научиться доверять обязанности другим людям и расширить штат. Обороты растут, и нужно начать делегировать задачи. Могу это сравнить со страхом, как доверить своего ребенка няне или другому человеку. Всегда кажется, что лучше тебя никто не справится.

Кто такой — предприниматель в столице





Направлений бизнеса сейчас много. Каждый может проявить себя в том, что близко для него. Главное, чтобы был интерес.





Асылжан Кази, город — Нур-Султан, CEO и владелец сети кофеен @coffeeday_astana , @asylzhanqazi









О себе





Моя первая работа в столице была в крупной строительной компании, где я был успешен в течение семи лет. Потом принял осознанное решение открыть свой бизнес и выбрал направление, связанное с кофе. Одна из главных причин — это атмосферный, теплый и интригующий бизнес. Про кофе можно долго рассказывать и варить сотни разных напитков. Также в этой нише низкий порог входа и высокая рентабельность.

Я общительный человек, и мне нравится быть полезным. В кофейном бизнесе это один из важных навыков. Бариста всегда должен быть открытым, доброжелательным и любить людей. Мы варим good coffee и желаем всем гостям good day.

Я стартовал просто с накопленных средств, на которые закупил оборудование. После этого нашел хорошую локацию и открылся. Так началась моя головокружительная деятельность. На тот момент я еще совмещал ее с работой, но год назад принял решение уйти из компании. Сейчас у нашей кофейни 12 точек по городу, и в моих планах расширять эту сеть.

Режим дня





В будние дни мой утренний подъем в 07:00, затем небольшой перекус. Если это понедельник, то иду на тренировку в фитнес или занимаюсь воркаутом. Затем готовлю завтрак и заряжаюсь энергией на день. После чего отправляюсь в кофейни, общаюсь с бариста. Я всегда интересуюсь, как у них настроение, слежу за атмосферой и могу помочь, участвую в рабочих процессах.

Вопросы стратегического характера начинаются уже ближе к обеду. Тогда я работаю за компьютером или провожу бизнес-встречи с партнерами. Я человек эмоциональный и творческий, для меня важно найти вдохновение. Поэтому строго структурировать день не всегда получается.

Я человек эмоциональный и творческий, для меня важно найти вдохновение



В течение дня стараюсь вырвать время для чтения книг, слушаю аудиокниги и смотрю YouTube-каналы, например, нравится шоу Евгения Черняка.

Обедаю я вместе с семьей, затем стараюсь посетить все наши кофейни. Вечером также провожу время дома. После 21:00 мне нужно закрывать смену, все проконтролировать, отдать задачи и обсудить итоги дня.

Гаджеты









В операционном управлении используем группы в WhatsApp и Telegram. Также работали через Trello и Bitrix. Для оптимизации времени, постановки целей использую заметки в iPhone.

Применяем в работе интеллектуальные карты MindMup, которые эффективны при проведении мозговых штурмов. Также пользуюсь Kanban-доской для контроля и планирования.

Мы постоянно изучаем новое и развиваемся, следим за цифровыми продуктами, которые могут помочь в бизнесе. Мы не мыслим шаблонами, а создаем свои стандарты работы.

Приоритеты





Любой бизнес требует полной фокусировки и стопроцентной отдачи. На данный момент мой фокус на создании сети и достижении своей цели — 100 точек в течение пяти лет.

Также я забочусь о команде и занимаюсь постоянным обучением. Мы проводим тренинги по мотивации, продажам, обслуживанию и другим сферам.

Поэтому Coffeday сейчас занимает примерно 80% моего времени. Работы много, и амбиции тоже большие. Даже когда нахожусь с семьей, стараюсь решать поступающие задачи или принимаю важные звонки.

Кто такой — предприниматель в столице





Предприниматель в столице — амбициозный, целеустремленный и энергичный человек. Он умный и постоянно развивается. Астанчанин самокритичный, не высокомерный и очень простой. Это энтузиаст своего дела.