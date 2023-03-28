Дуэт Dose и Hiro, видеоклип от Bakr и сингл от Moreart. Музыкальные новинки от исполнителей Центральной Азии

Делимся новинками от исполнителей из Центральной Азии — все самое интересное, что вы могли пропустить.
Moreart — «600 лошадей»
Moreart выпустил первый сингл из предстоящего дебютного альбома unknown artist. В записи принял участие казахстанский хип-хоп-исполнитель Nomad Punk.
В основу припева «600 лошадей» легла известная советская композиция «Три белых коня» из фильма «Чародеи».
Qair. — «Забудь меня»
Недавно лейбл «Закрытый клуб» представил нового артиста. Qair. или Алиясов Кайрат — казахстанский r&b-исполнитель, сонграйтер и четвертый резидент лейбла.
«Забудь меня» — дебютный трек артиста на лейбле. Это атмосферная лиричная композиция о любви и расставании.
Akha — «Шанс»
Новое прямое попадание в сердце от Akha! Лирическая песня о любви, которую парень посвящает своей возлюбленной.
Ling Ling — Alas Live
Красивая песня на кыргызском языке с использованием национальных инструментов.
Dose & Hiro — «Бай бай»
Невероятный дуэт казахстанских исполнителей. А у вас этот трек еще не стоит на репите?
Say Mo & De Lacure feat. Kalifarniya — «Аминь»
Королева казахстанского рэпа Say Mo выпустила новый фит в конце марта.
Bakr — «Вредина»
Видеоклип на нашумевший трек от Bakr наконец в сетях и доступен для просмотра.
Aftok x Alive — «Өткөн менен кеткен»
Классный трек от кыргызстанских молодых артистов, который уже набирает обороты.
Zohid — Kutaman
Лирическая песня с глубоким смыслом. За сутки трек набрал более полумиллиона просмотров.
OYU — Dombyra 100
Специальный выпуск от OYU к Наурызу не оставит вас равнодушным.