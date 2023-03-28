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Дуэт Dose и Hiro, видеоклип от Bakr и сингл от Moreart. Музыкальные новинки от исполнителей Центральной Азии
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Главный

Вчера в 18:45

Дуэт Dose и Hiro, видеоклип от Bakr и сингл от Moreart. Музыкальные новинки от исполнителей Центральной Азии

Делимся новинками от исполнителей из Центральной Азии — все самое интересное, что вы могли пропустить.

Moreart — «600 лошадей»


Moreart выпустил первый сингл из предстоящего дебютного альбома unknown artist. В записи принял участие казахстанский хип-хоп-исполнитель Nomad Punk.

В основу припева «600 лошадей» легла известная советская композиция «Три белых коня» из фильма «Чародеи».


Qair. — «Забудь меня»


Недавно лейбл «Закрытый клуб» представил нового артиста. Qair. или Алиясов Кайрат — казахстанский r&b-исполнитель, сонграйтер и четвертый резидент лейбла.

«Забудь меня» — дебютный трек артиста на лейбле. Это атмосферная лиричная композиция о любви и расставании.


Akha — «Шанс»


Новое прямое попадание в сердце от Akha! Лирическая песня о любви, которую парень посвящает своей возлюбленной.


Ling Ling — Alas Live


Красивая песня на кыргызском языке с использованием национальных инструментов.


Dose & Hiro — «Бай бай»


Невероятный дуэт казахстанских исполнителей. А у вас этот трек еще не стоит на репите?


Say Mo & De Lacure feat. Kalifarniya — «Аминь»


Королева казахстанского рэпа Say Mo выпустила новый фит в конце марта.


Bakr — «Вредина»


Видеоклип на нашумевший трек от Bakr наконец в сетях и доступен для просмотра.


Aftok x Alive — «Өткөн менен кеткен»


Классный трек от кыргызстанских молодых артистов, который уже набирает обороты.


Zohid — Kutaman


Лирическая песня с глубоким смыслом. За сутки трек набрал более полумиллиона просмотров.


OYU — Dombyra 100


Специальный выпуск от OYU к Наурызу не оставит вас равнодушным.

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