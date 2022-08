Дуэт домбристов из Казахстана покорил Голливуд

Дуэт домбристов Temirlan & Yernat — Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат – взяли Гран-при на конкурсе в США. Музыканты покорили жюри в номинации инструментальная музыка на Hollywood international contest.

В этом году мировой творческий конкурс в Голливуде проходил в формате онлайн.

Обладатели Гран-при признались, что попали на конкурс по приглашению после победы на другом конкурсе в Испании. Уровень конкуренции в их номинации был высоким, участвовали музыканты из 36 стран.

Конкурс проходил в два тура. В первом туре музыканты представили композицию «Каприс 24», а во втором туре сделали интерпретацию на домбре песни Майкла Джексона They Don’t Care About Us.

Теперь казахстанцы выступят на гала-концерте в Голливуде как победители вживую в самое ближайшее время.

