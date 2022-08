Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в первой пятерке чарта Billboard Hot 100

Канадский рэпер Дрейк благодаря совместному с DJ Khaled и Lil Baby треку Staying Alive стал музыкантом с наибольшим количеством синглов в первой пятерке чарта Billboard Hot 100 — теперь у него их 30.

Так хип-хоп-исполнитель побил рекорд The Beatles — у британской группы таких композиций было 29. Первой песней Дрейка, попавшей в Hot 100, стал его второй в карьере сингл Best I Ever Had. Он вышел в 2009-м и занял вторую позицию.

В июне 2022-го Дрейк стал пятым в истории музыкантом, чьи альбомы более десяти раз занимали первую строчку Billboard 200, — он обошел Эминема, Канье Уэста, Барбру Стрейзанд и Брюса Спрингстина.

Источник: daily.afisha.ru