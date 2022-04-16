Дополнительный заработок: 20 площадок для фрилансеров в разных областях

Биржи для фрилансеров дают отличную возможность для дополнительного заработка. Собрали проверенные площадки, которые помогут найти задания любому специалисту.
Для копирайтеров
еТХТ
Биржа еТХТ— сервис для заказа контента напрямую у копирайтеров. Авторы могут писать статьи по техническому заданию от клиентов, либо выставлять уже готовые тексты. Расценки работы меняются от уровня квалификации — от 50 до 150 рублей за 1000 знаков.
ContentMonster
На биржу ContentMonster авторы допускаются только после тщательного отбора, через который проходят только 12% кандидатов. Платформа автоматически проверяет все тексты на уникальность.
Advego
На площадке Advego.com работает больше двух миллионов копирайтеров. Хорошо подходит для тех, кто только начинает свою деятельность, за счет свободного доступа к заказам и минимальной комиссии при выводе средств.
Copylancer
Copylancer.ru — биржа копирайтинга, на которой исполнители разделены на три группы:
— на базовом уровне авторы занимаются поисковой оптимизацией
— хороший уровень — подразумевает написание содержательных текстов средней ценовой категории
— высокий уровень — это эксперты, получающие от 3$ за 1000 знаков.
Cool Club — англоязычная платформа для авторов в разных областях, которая начала работу в 2005 году. С тех пор сервис выплатил своим исполнителям больше десяти миллионов долларов. Для того чтобы вас приняли, нужно пройти тест на знание английского языка и стилей написания текста. Вывести средства можно на сумму от 50$.
Для разработчиков
freelance.habr
freelance.habr — одна из самых известных русскоязычных бирж для профессионалов IT сферы. Здесь у исполнителей есть рейтинг. Он поднимается за счет качества выполненных заказов и их количества. Чем выше позиция в списке, тем дороже будут стоить ваши услуги.
FL
FL — сервис, на котором зарегистрированы больше миллиона пользователей. Основная часть заданий здесь посвящена программированию и разработке. Для того чтобы ваш профиль стал чаще показываться клиентам, можно добавить в портфолио прошлые работы.
Workspace
Workspace — сервис, который помогает заказчикам в поиске квалифицированных специалистов для решения digital-задач. Для начала работы здесь нужно рассказать о себе, показав портфолио. Далее нужно выбрать задачу или подождать, пока клиенты сами напишут с предложением.
Gigster
Gigster — одна из лучших площадок для IT-специалистов в мире. Здесь большая конкуренция, но и оплачиваются проекты хорошо. На платформе можно зарегистрироваться командой. В этом случае выше вероятность, что вам поручат крупный проект. Основные направления заданий: индивидуальная разработка, искусственный интеллект, блокчейн и NFT.
Upwork
Upwork — универсальная площадка, где помимо программирования можно найти задания для маркетологов, переводчиков и других специалистов. Основная часть клиентов приходят и для решения задач, связанных с IT. Сервису доверяют такие технологические гиганты, как Microsoft, Google и Amazon.
Для дизайнеров
Illustrators
Illustrators — сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов. Здесь можно создать собственную страницу с лучшими работами и даже завести блог. Благодаря ей на вас могут выходить клиенты с биржи. Авторы также могут самостоятельно брать заказы во вкладке «Работа».
LogoMyWay
LogoMyWay — сайт, посвященный разработке логотипов. Клиенты оставляют задания с описанием рисунка, который хотят получить. Далее авторы отправляют работы, из которых заказчик выбирает лучшую. Оставшиеся работы можно использовать в портфолио, в качестве примера.
dribbble
dribbble — биржа, которая объединяет дизайнеров и клиентов со всего мира. Здесь девять больших специализаций, в которых можно найти подработку: от анимации до веб-дизайна.
behance позволяет искать работу не только по описанию, но и по региону, ключевым словам, объему. Помимо дополнительных заданий, здесь можно найти даже полноценную работу или стажировку.
Универсальные площадки
freelance
freelance.ru создан для дополнительного заработка специалистов разного профиля. Можно найти задания, где нужно сделать фотографии, написать текст, заполнить профиль или записать музыку. Удобная система фильтров — можно указывать промежуток цен и ключевые слова.
Workzilla
Workzilla — платформа с большим количеством заданий в разных областях. В месяц авторы на площадке выполняют более 50 000 проектов. Исполнителей здесь подбирает система искусственного интеллекта. Она же выставляет цену. Есть версия на русском языке.
Freelancer
Freelancer — подработку здесь можно найти в более чем тысячи разных направлений — от программирования до перевода текста с иностранного языка. Для поиска исполнителей на платформу заглядывают такие компании, как NASA, IBM, Facebook.
Fiverr
Fiverr — площадка с заданиями для программистов, дизайнеров, копирайтеров, аниматоров, блогеров и писателей. Отличается продуманным алгоритмом рейтинга исполнителей. В него засчитываются не только количество выполненных заданий, но и количество затраченного времени, оценка клиента, количество пересдач и другие показатели.
Toptal
Toptal — закрытая площадка. Для начала работы нужно пройти отбор, состоящий из четырех этапов: проверка уровня владения английским, онлайн-тест на кодинг, техническое интервью с показом экрана и тестовый проект. Строгая система допуска исполнителей на платформу обеспечивает хорошие цены на задания.