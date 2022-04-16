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Дополнительный заработок: 20 площадок для фрилансеров в разных областях
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Сегодня в 17:45

Дополнительный заработок: 20 площадок для фрилансеров в разных областях

Биржи для фрилансеров дают отличную возможность для дополнительного заработка. Собрали проверенные площадки, которые помогут найти задания любому специалисту.

Для копирайтеров

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еТХТ


Биржа еТХТ— сервис для заказа контента напрямую у копирайтеров. Авторы могут писать статьи по техническому заданию от клиентов, либо выставлять уже готовые тексты. Расценки работы меняются от уровня квалификации — от 50 до 150 рублей за 1000 знаков.

ContentMonster


На биржу ContentMonster авторы допускаются только после тщательного отбора, через который проходят только 12% кандидатов. Платформа автоматически проверяет все тексты на уникальность.

Advego


На площадке Advego.com работает больше двух миллионов копирайтеров. Хорошо подходит для тех, кто только начинает свою деятельность, за счет свободного доступа к заказам и минимальной комиссии при выводе средств.

Copylancer


Copylancer.ru​ — биржа копирайтинга, на которой исполнители разделены на три группы:
— на базовом уровне авторы занимаются поисковой оптимизацией
— хороший уровень — подразумевает написание содержательных текстов средней ценовой категории
— высокий уровень — это эксперты, получающие от 3$ за 1000 знаков.

Cool Club

Cool Club — англоязычная платформа для авторов в разных областях, которая начала работу в 2005 году. С тех пор сервис выплатил своим исполнителям больше десяти миллионов долларов. Для того чтобы вас приняли, нужно пройти тест на знание английского языка и стилей написания текста. Вывести средства можно на сумму от 50$.

Для разработчиков


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freelance.habr

freelance.habr — одна из самых известных русскоязычных бирж для профессионалов IT сферы. Здесь у исполнителей есть рейтинг. Он поднимается за счет качества выполненных заказов и их количества. Чем выше позиция в списке, тем дороже будут стоить ваши услуги.

FL


FL — сервис, на котором зарегистрированы больше миллиона пользователей. Основная часть заданий здесь посвящена программированию и разработке. Для того чтобы ваш профиль стал чаще показываться клиентам, можно добавить в портфолио прошлые работы.

Workspace

Workspace — сервис, который помогает заказчикам в поиске квалифицированных специалистов для решения digital-задач. Для начала работы здесь нужно рассказать о себе, показав портфолио. Далее нужно выбрать задачу или подождать, пока клиенты сами напишут с предложением.

Gigster


Gigster — одна из лучших площадок для IT-специалистов в мире. Здесь большая конкуренция, но и оплачиваются проекты хорошо. На платформе можно зарегистрироваться командой. В этом случае выше вероятность, что вам поручат крупный проект. Основные направления заданий: индивидуальная разработка, искусственный интеллект, блокчейн и NFT.

Upwork

Upwork — универсальная площадка, где помимо программирования можно найти задания для маркетологов, переводчиков и других специалистов. Основная часть клиентов приходят и для решения задач, связанных с IT. Сервису доверяют такие технологические гиганты, как Microsoft, Google и Amazon.

Для дизайнеров

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Illustrators

Illustrators — сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов. Здесь можно создать собственную страницу с лучшими работами и даже завести блог. Благодаря ей на вас могут выходить клиенты с биржи. Авторы также могут самостоятельно брать заказы во вкладке «Работа».

LogoMyWay

LogoMyWay — сайт, посвященный разработке логотипов. Клиенты оставляют задания с описанием рисунка, который хотят получить. Далее авторы отправляют работы, из которых заказчик выбирает лучшую. Оставшиеся работы можно использовать в портфолио, в качестве примера.

Studio Envato

Studio Envato — сервис для представителей креативных профессий. Здесь можно продавать рисунки, 3D-модели, видеоролики и анимацию, логотипы и бренды или выбрать работу из тех заданий, которые предлагают клиенты.

dribbble


dribbble — биржа, которая объединяет дизайнеров и клиентов со всего мира. Здесь девять больших специализаций, в которых можно найти подработку: от анимации до веб-дизайна.

behance

behance позволяет искать работу не только по описанию, но и по региону, ключевым словам, объему. Помимо дополнительных заданий, здесь можно найти даже полноценную работу или стажировку.

Универсальные площадки

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freelance

freelance.ru создан для дополнительного заработка специалистов разного профиля. Можно найти задания, где нужно сделать фотографии, написать текст, заполнить профиль или записать музыку. Удобная система фильтров — можно указывать промежуток цен и​ ключевые слова.

Workzilla

Workzilla — платформа с большим количеством заданий в разных областях. В месяц авторы на площадке выполняют более 50​ 000 проектов. Исполнителей здесь подбирает система искусственного интеллекта. Она же выставляет цену. Есть версия на русском языке.​

Freelancer

Freelancer — подработку здесь можно найти в более чем тысячи разных направлений — от программирования до перевода текста с иностранного языка. Для поиска исполнителей на платформу заглядывают такие компании, как NASA, IBM, Facebook.

Fiverr

Fiverr — площадка с заданиями для программистов, дизайнеров, копирайтеров, аниматоров, блогеров и писателей. Отличается продуманным алгоритмом рейтинга исполнителей. В него засчитываются не только количество выполненных заданий, но и количество затраченного времени, оценка клиента, количество пересдач и другие показатели.

Toptal


Toptal​ — закрытая площадка. Для начала работы нужно пройти отбор, состоящий из четырех этапов: проверка уровня владения английским, онлайн-тест на кодинг, техническое интервью с показом экрана и тестовый проект. Строгая система допуска исполнителей на платформу обеспечивает хорошие цены на задания.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.