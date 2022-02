Doja Cat выпустила клип на песню Get Into It. Это пятое и последнее музыкальное видео с ее альбома Planet Her.

По сюжету главарь инопланетной группировки держит в заложниках любимое животное певицы — кота Старскрим. Она вместе со стражниками отправляется на корабль похитителя, чтобы буквально сразить врага тверком и забрать питомца назад.

Источник: daily.afisha.ru